Lazio si qualifica agli ottavi se/ Europa League, i risultati utili contro il Porto

LAZIO SI QUALIFICA SE: I RISULTATI CONTRO IL PORTO

La Lazio si qualifica agli ottavi di Europa League con una vittoria contro il Porto, ma i piani della banda di Maurizio Sarri per il ritorno dei playoff (ore 18:45 di giovedì 24 febbraio) si sono sicuramente complicati a causa dell’introduzione della nuova regola da parte della Uefa, o meglio del ritorno a un passato ormai lontano. Con un colpo di spugna, il valore doppio assegnato ai gol in trasferta è stato cancellato: a parità di differenza reti non conterà più il maggior numero di reti esterne, ma si andrà in ogni caso ai tempi supplementari e, da lì, eventualmente ai calci di rigore per definire la squadra qualificata.

DIRETTA/ Real Sociedad Lipsia video streaming tv: arbitra Anthony Taylor

Questo vuol dire che la Lazio, che all’andata ha perso 2-1 al Do Dragao, non potrà festeggiare subito con un 1-0: per qualificarsi agli ottavi di Europa League senza passare dai tempi supplementari dovrà necessariamente mettere due reti di margine tra sé e il Porto. Ecco allora che il compito per la squadra biancoceleste si complica, anche perché quella portoghese è una squadra solida ed esperta, che nelle doppie sfide ad eliminazione è sempre tostissima da far fuori. Vedremo quello che succederà tra poco sul terreno di gioco dell’Olimpico…

DIRETTA/ Dinamo Zagabria Siviglia video streaming tv: l'arbitro è François Letexier

LAZIO SI QUALIFICA SE: DIFFICILE, NON IMPOSSIBILE

La Lazio che cerca la qualificazione agli ottavi di Europa League arriva da un pareggio raccolto a Udine, che ha impedito di avvicinare la zona Champions League; in più la squadra di Sarri ritrova Immobile ma giocherà questo ritorno dei playoff senza Pedro e Zaccagni, dunque con un tridente spuntato nel quale potrebbe anche trovare posto Jovane Cabral, che potrebbe avere motivazioni extra dal fatto di trovarsi di fronte una grande rivale del passato recente (l’attaccante di Capo Verde è in prestito dallo Sporting Lisbona). Il Porto l’anno scorso si era trovato in una situazione simile contro la Juventus, in Champions League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Le squadre già agli ottavi, diretta gol live score

Aveva vinto 2-1 al Do Dragao e poi, rimontato da Federico Chiesa, era stato costretto a giocare i tempi supplementari dove la beffarda punizione di Sérgio Oliveira aveva sancito la qualificazione della squadra lusitana. La Lazio sa bene che la partita di questa sera è rischiosa: missione difficile ma non impossibile, l’obiettivo naturalmente sarà quello di fare meglio dello scorso dicembre, quando bisognava battere il Galatasaray (sempre in casa) per ottenere il primo posto nel girone di Europa League ed evitare i playoff e invece non si era andati oltre lo 0-0. La qualificazione agli ottavi è alla portata, ma non bisogna assolutamente sottovalutare l’impegno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA