Lazio si qualifica agli ottavi se…/ Europa League, risultati utili per il 1° posto

LAZIO SI QUALIFICA SE… RISULTATI UTILI CONTRO IL GALATASARAY

La Lazio è già qualificata al prossimo turno di Europa League, ma contro il Galatasaray (giovedì 9 dicembre) dovrà andare a caccia di quel primo posto nel girone che le permetterebbe di evitare gli spareggi, volando così subito agli ottavi di finale. Quest’anno infatti la formula dell’Europa League è cambiata: solo le prime di ciascun gruppo si prendono gli ottavi giocando un turno in meno rispetto alle passate edizioni, le seconde invece affrontano quello che possiamo equiparare a un sedicesimo, comunque già blindato dalla Lazio con la vittoria sulla Lokomotiv Mosca.

Adesso bisogna fare il passo ulteriore, ovvero vincere il gruppo E di Europa League: l’avversaria da battere questa sera allo stadio Olimpico è anche quella che attualmente comanda la classifica e dunque, non dovendo riferirsi all’altro campo, i calcoli per scoprire i risultati utili alla Lazio sono molto semplici e, addirittura, sono diventati ancora più immediati grazie a una differenza reti che da questo punto di vista ha reso più agevole il cammino biancoceleste. Scopriamo perché, aspettando che la partita di Europa League si giochi.

VITTORIA O SECONDO POSTO: COSA SERVE ALLA LAZIO PER QUALIFICARSI?

Per qualificarsi agli ottavi di Europa League senza passare dagli spareggi, la Lazio deve vincere contro il Galatasaray: ricordiamo che all’andata i turchi si erano presi un 1-0 a Istanbul grazie al clamoroso autogol di Thomas Strakosha, ma anche il fatto che non esista più la regola del doppio valore al gol in trasferta complica i calcoli. Questo perché i risultati maturati nella quinta giornata del gruppo E hanno creato una situazione di assoluto equilibrio: Galatasaray e Lazio hanno la stessa differenza reti, gli stessi gol segnati e gli stessi gol subiti.

Avendo i biancocelesti 3 punti in meno, è del tutto semplice capire che una vittoria basterebbe: la Lazio aggancerebbe il Galatasaray al primo posto, e anche un 1-0 servirebbe per rendere la squadra di Maurizio Sarri quella con la migliore differenza reti. Ecco allora perché dicevamo che non si tratta nemmeno di calcolare quali siano i risultati utili alla Lazio: i biancocelesti devono battere il Galatasaray, qualunque punteggio si verifichi l’importante è che Sarri e i suoi ottengano i 3 punti. In questo modo saranno primi nel gruppo E di Europa League, e potranno andare subito a giocare gli ottavi di finale.



