LAZIO SI QUALIFICA AI QUARTI SE: EUROPA LEAGUE, OBIETTIVO VICINO

La partita di ritorno degli ottavi di finale porta con sé la domanda per scoprire se la Lazio si qualifica ai quarti Europa League dopo il prezioso successo esterno per 1-2 sette giorni fa contro il Viktoria Plzen nella Repubblica Ceca. Una vittoria naturalmente di notevole significato, però attenzione a non far proseguire il paragone con il Liverpool, fino a un paio di giorni fa esaltante ma che adesso potrebbe creare una certa inquietudine. La Lazio ha infatti chiuso la fase campionato di Europa League al primo posto come i Reds in Champions, poi entrambe hanno vinto in trasferta il match d’andata nonostante le difficoltà (per la Lazio due espulsioni) e con un gol nel finale.

Tutto molto bello, avrebbe detto il compianto Bruno Pizzul, se non fosse che poi il Liverpool ha perso in casa il ritorno ed è uscito quindi negli ottavi di finale. Certo, il Viktoria Plzen non è nemmeno lontanamente paragonabile al Psg, però la Lazio è avvisata: non è un periodo facile perché la stanchezza si fa decisamente sentire per chi ha già giocato tantissimo in stagione. Marco Baroni arriva da un pareggio casalingo contro l’Udinese, quindi sarà fondamentale non abbassare la tensione, perché la base di partenza è buona ma non ancora sufficiente per sbilanciarsi troppo sulla possibilità di vedere la Lazio che si qualifica ai quarti di Europa League.

LAZIO SI QUALIFICA AI QUARTI SE: QUALI SONO I RISULTATI UTILI?

Premesso tutto questo, è evidente che la Lazio si qualifica per i quarti di Europa League in caso di vittoria oppure anche con un pareggio. Due risultati su tre a proprio favore giocando il match di ritorno davanti al pubblico amico dello stadio Olimpico: da questo punto di vista, dobbiamo quindi ribadire che le combinazioni di risultati sorridono alla Lazio, che vincendo nella Repubblica Ceca con un gol in 9 contro 11 al minuto 98 ha compiuto un’impresa da ricordare e che adesso assegna ai biancocelesti un vantaggio prezioso.

Tutto si complicherebbe evidentemente in caso di sconfitta, anche se non tutto sarebbe necessariamente compromesso. La condizione decisiva in questo caso sarebbe naturalmente quella di limitare il passivo a un solo gol, perché in quel caso si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente poi ai calci di rigore, sempre con la spinta dello stadio Olimpico, che potrebbe anzi essere in quel caso ancora più incisiva. L’eliminazione sarebbe invece inevitabile in caso di una sconfitta pesante per la Lazio, con due o più gol di scarto. Sarebbe onestamente un flop, speriamo che resti solo un’ipotesi.