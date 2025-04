LAZIO SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… EUROPA LEAGUE, SERVE IL RIBALTONE

La Lazio si qualifica in semifinale Europa League? La domanda è più attuale che mai perché alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile i biancocelesti ospitano il Bodo/Glimt, appunto nel ritorno dei quarti; ed è un quesito apertissimo, qui purtroppo a causa di come sono andate le cose nella partita di andata. Una settimana fa la Lazio ha perso 2-0 all’Aspmyra: anche i biancocelesti sono dunque caduti sul sintetico di Bodo come già accaduto alla Roma che, tre anni fa in Conference League, ci aveva perso addirittura per 6-1 nel girone e poi ancora per 2-1 proprio nell’andata dei quarti, vivendo un vero e proprio incubo giallo.

Diretta/ Lazio Bodo Glimt (risultato 1-0) streaming: la sblocca Castellanos! (Europa League, 17 aprile 2025)

A proposito: uno dei due gol del Bodo/Glimt lo aveva segnato Ulrik Saltnes, giustiziere della Lazio con una doppietta, ma poi i giallorossi avevano dominato allo stadio Olimpico, vincendo 4-0 e alla fine andando a sollevare il trofeo. Ecco: la Lazio si qualifica in semifinale Europa League con un ribaltone, e c’è questo precedente che riguarda i grandi rivali che può far ben sperare anche perché, diciamolo, il Bodo/Glimt è squadra di qualità che sa dare il meglio di sé in casa, ma in trasferta è assolutamente nei ranghi e inferiore alla formazione di Marco Baroni. Ora però scopriamo nel dettaglio come la Lazio si qualifica in semifinale Europa League.

Diretta/ Eintracht Tottenham (risultato 0-0) streaming video tv: Bahoya! (Europa League, 17 aprile 2025)

I RISULTATI UTILI CONTRO IL BODO/GLIMT

Come la Lazio si qualifica in semifinale Europa League? Naturalmente vincendo, ma visto che il primo criterio per la qualificazione è la differenza reti bisognerà anche mettere almeno due gol di scarto tra sé e il Bodo/Glimt, questo per azzerare il conto rispetto all’andata e guadagnare almeno i tempi supplementari, il che ci dice già che, per qualificarsi alla semifinale nei 90 minuti, la Lazio dovrà vincere con tre gol di margine, o più. Altro dato, che ormai sappiamo, è quello relativo ai gol segnati in trasferta che non valgono più doppio: dunque anche con una vittoria per 3-1 si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Diretta/ Manchester United Lione (risultato 1-0) streaming video Tv8: Ugarte, gol! (17 aprile 2025)

La regola, modificata nel 2021, in questo caso penalizza maggiormente il Bodo/Glimt che all’Aspmyra ha tenuto la sua porta inviolata, ma ovviamente più si va avanti negli anni e più diventa un dettaglio perché ormai si è abituati alla formula; adesso però bisognerà scoprire, gol esterni o meno, se la Lazio si qualificherà in semifinale Europa League perché per la prima volta, in questa campagna internazionale, si trova davvero in difficoltà e dovrà tirar fuori quel carattere che le aveva permesso di vincere a Plzen, nell’andata degli ottavi, nonostante la doppia inferiorità numerica. Sarà una grande notte biancoceleste quella dello stadio Olimpico? Attenzione perché il Bodo/Glimt può scrivere la sua storia personale, e parte da due gol di vantaggio che sono tutt’altro che pochi.