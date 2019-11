LAZIO SI QUALIFICA SE…/ Risultati utili sedicesimi Europa League: le combinazioni

La Lazio si qualifica se…? E’ questa la domanda che tanti tifosi biancocelesti hanno posto in questi giorni e in queste ore di immediata vigilia della sfida valida per la quinta giornata del gruppo E dell’Europa League contro il Cluj. Bisogna chiarire innanzitutto un concetto molto semplice: la squadra di Simone Inzaghi deve vincere sia la partita di oggi in casa contro il Cluj sia quella chiuderà il girone contro il Rennes. Eppure un doppio successo contro i rumeni prima e contro i francesi poi, potrebbe non bastare. Dire che la situazione di classifica della Lazio in Europa League è complicata è usare un eufemismo. Dopo quattro giornate, infatti, i biancocelesti si trovano infatti in terza posizione con soli 3 punti conquistati. Peggio ha fatto solo il Rennes, ultimo e già fuori da ogni discorso qualificazione con un punto. Celtic e Cluj, rispettivamente a 10 e 9 punti, sembrano oggi un miraggio.

LAZIO SI QUALIFICA SE…

Eppure la matematica non condanna la squadra di Simone Inzaghi. La Lazio si qualifica se innanzitutto vince le sue due partite, ma deve anche sperare che gli scozzesi del Celtic – già qualificati – nell’ultima giornata battano il Cluj. In questo senso i tifosi laziali dovrebbero tifare oggi per il Rennes: una sconfitta del Celtic in concomitanza con quella del Cluj, porterebbe la squadra di Glasgow a cercare i 3 punti (o almeno un pari, ma alla Lazio non basterebbe) nell’ultima in trasferta per assicurarsi il primo posto nel girone. In tutto ciò c’è anche un discorso da fare relativo agli scontri diretti e alla differenza reti. Visto che nella migliore delle ipotesi la Lazio potrebbe raggiungere il Cluj a 9 punti in classifica, per garantirsi la qualificazione ai sedicesimi di Europa League è necessario che sopravanzi i rumeni negli scontri diretti. Dopo aver perso all’andata per 2 a 1, i biancocelesti devono quindi sperare di vincere con 2 gol di scarto. In caso di vittoria con un solo gol di scarto a decidere la squadra che avanza, posto che il Celtic batta i rumeni e la Lazio abbia la meglio del Rennes all’ultima giornata, sarebbe la differenza reti.

