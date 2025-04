Lazise, Verona: romanticismo sul lago

Lazise è un bellissimo borgo posizionato sul versante veneto del Lago di Garda, in provincia di Verona candidato per il concorso Il Borgo dei Borghi 2025. Si tratta di vero e proprio gioiello apprezzato da molti vacanzieri, provenienti da diverse parti del mondo per poterlo ammirare. Un borgo che ha tanto da offrire a chi decide di visitarlo, come per esempio il suo porticciolo che si affaccia sul lago, il romantico lungolago e le sue deliziose casette colorate.

Il cuore pulsante di Lazise? Certamente il porticciolo, col suo fascino unico e coi suoi colori così vivaci. Qui si affacciano ristoranti e bar all’aperto, ma si possono pure contemplare palazzi storici come il Municipio e la Dogana Veneta, ovvero un edificio che aveva una rilevante importanza, nel periodo in cui il borgo rappresentava il confine della Repubblica Veneziana.

Un’altra caratteristica che salta all’occhio è di certo la pavimentazione che mostra una scacchiera di colore bianco e nero, creando un effetto strepitoso. Fra i luoghi più belli da vedere a Lazise c’è il Lungolago Marconi, l’ideale per godere di piacevoli passeggiate da fare lungo le rive del Garda. Qui ciò che si nota subito, è il particolare pavimento con la sua forma ondulata, che rammenta il movimento ondoso delle acque del lago. Nel corso dell’inverno ospita i tradizionali mercatini natalizi, frequentati da tanti turisti. In più, il lungolago è sempre animato dalla presenza di ristoranti, bar e negozi.

Il Borgo dei Borghi 2025, Lazise famosa trota salmonata e i bigoli: le leccornie locali

Dal punto di vista gastronomico, questo è un borgo che propone svariati piatti tipici che si possono pregustare. Il pesce di lago indubbiamente la fa da protagonista nella cucina gardesana.

Come anche la famosa trota salmonata del Garda, una bontà che si può trovare e assaporare soltanto in poche altre zone circostanti. Un formato di pasta caratteristico di questo luogo è quello dei bigoli veneziani, che si vanno ad associare a svariati condimenti. Si può scegliere, per esempio, tra il sugo di pesce e il ragù di anatra. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025 qui un video con le immagini di Lazise