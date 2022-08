Lazza annuncia a sorpresa il nuovo singolo “Ferrari/ Lo spoiler fa impazzire i fan…

Lazza, in rete spunta lo spoiler del nuovo singolo. Fan impazziti e…

Lazza fa una sorpresa ai suoi fan. In occasione del suo compleanno, il rapper ha spoilerato il nuovo singolo. Si tratta di un remix di Ferrari, brano di James Hype che quest’anno ha letteralmente spopolato. Al momento Lazza non ha fornito ulteriori dettagli sulla data d’uscita del singolo anche se a giudicare dalle sue parole la pubblicazione potrebbe non richiedere tanto tempo. I fan sono in attesa anche se dai commenti si può già intuire che il nuovo singolo scalerà le classifiche. In molti sottolineano il fatto che Lazza non sbagli mai un colpo: “Lazza e quel vizio di non sbagliare mai una canzone”, scrive un utente. Intanto, l’album Sirio è diventato il progetto con più settimane non consecutive in testa alla classifica Fimi dell’ultimo decennio.

Lazza è diventato un stella della musica italiana e lo dimostrano i numeri. Cinque singoli dell’album sono stati certificati platino, tra cui anche i nuovi “Panico” con Takagi e Ketra e “Molotov”. In una recente intervista a Fanpage, Lazza ha dichiarato: “Se penso a me come artista, la prima cosa che mi viene in mente è la versatilità. È una sfida con me stesso, dimostrare sempre che so fare una bella figura dove mi metti. C’è stata la ricerca di una maturità, nonostante ci siano le mie robe nel disco con qualcosa di nuovo. Volevo mettere delle chicche, come Molotov, Panico o Senza rumore, perché volevo sperimentare. La musica è così, ti svegli e fai quello che vuoi”.

Lazza in gara tra i big al Festival di Sanremo 2023? La confessione

Lazza al prossimo Festival di Sanremo in gara tra i big? In un’intervista a Repubblica, il rapper ha allontanato questa ipotesi e ha dichiarato: “Lo farei solo da ospite o da presentatore. Sono troppo competitivo, le gare non mi piacciono. Le facevo con il freestyle nei centri sociali, ma lì ci scontravamo sullo stesso campo, e per vincere una birra”. Di recente Lazza ha avuto un battibecco social con Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese. Rocco gli avrebbe detto che al pianoforte gli avrebbe fatto fare brutta figura.

Un comportamento che Lazza non ha digerito e di cui è rimasto deluso: “Non sono uno che si presta ai “dissing”. Se cerchi visibilità, vuol dire che la tua musica non vale abbastanza. In questo caso mi sono offeso perché sono un fan degli Elii, mio papà me li faceva sentire da piccolo. Ci sono rimasto male perché Tanica mi ha incluso nella categoria di quelli che cantano con le basi sotto”. Sulla crisi del settore musicale dopo i due anni di pandemia, ha confidato: “Mi sono sentito isolato in questi due anni e mezzo, la crisi del settore dello spettacolo è stata ignorata. Come se la musica non fosse impresa e non generasse introiti. Eppure a un concerto vengono in migliaia. Facciamo più coperti di un ristorante”.











