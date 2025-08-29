Lazza e il figlio Noah - nato dalla relazione con la compagna Greta Orsingher - spopolano in rete: web conquistato dalla loro dolcezza.

Con la sua musica è capace di toccare le corde emotive più recondite; i testi di Lazza spaziano dalla spiccata emotività ad atmosfere più spensierate e, quanto pare, il suo talento emerge anche in qualità di papà. Lo si evince da un video letteralmente virale e che sta spopolando sui social; protagonista proprio lui nei panni di genitori alle prese con tenerezze e coccole per il piccolo Noah, primo figlio nato dalla relazione con la compagna Greta Orsingher.

Social commossi e commenti che elogiano la sua dolcezza lontano dal palco; è un tripudio d’amore per Lazza in queste ore dopo il video pubblicato in compagnia di suo figlio Noah e realizzato dalla compagna Greta Orsingher. Nella breve clip, come anticipato, lo vediamo in un tenero momento privato dove a colpire non è il suo estro artistico bensì il suo ruolo da amorevole papà. Giochi, carezze, momenti di tenerezza; scene che hanno conquistato il web e che in poco tempo hanno reso appunto virale la clip.

Lazza in versione papà: l’amore per la famiglia tra i segreti del suo successo artistico

Si può ben notare la voce di Greta Orsingher – compagna di Lazza – che sorride osservando quella scena così dolce di un papà alle prese con tenerezze e giochi per il proprio figlio. Il piccolo Noah viene strapazzato di coccole dal rapper, un momento che ovviamente non poteva che conquistare i fan a distanza di qualche mese dal lieto evento della nascita del primo figlio. Quest’ultimo ha infatti visto la luce lo scorso 11 novembre 2024, riempiendo di gioia i neo-genitori: “Welcome Noah”, scriveva Lazza sui social nel giorno della nascita del suo primogenito. Il siparietto mette in evidenza anche l’unità familiare, la spensieratezza e dolcezza della relazione con la compagna Greta Orsingher; forse è proprio questo uno dei segreti del successo del rapper, sempre più protagonista della scena musicale italiana.