Lazza compie 31 anni: il momento d'oro del rapper milanese

Oggi, 22 agosto, Lazza compie 31 anni. Negli ultimi anni, il rapper è riuscito a consolidarsi come uno degli artisti di maggior spicco della musica italiana, conquistando record dopo record. Ma, andiamo a conoscere meglio la vita dell’artista. Nato il 22 agosto 1994 a Milano, sin da bambino inizia a studiare pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi. Tuttavia, presto finisce per scoprire la sua vera passione nell’hip-hop, abbandonando gli studi. In un’intervista del 2024 a Gianluca Gazzoli, però, ha rivelato di voler tornare a studiare un giorno, così da prendere il diploma al conservatorio.

Scaletta concerto Lazza a Cosenza, 26 luglio 2025/ Possibile ordine delle canzoni: da Abitudine a Dolce Vita

Dopo aver pubblicato alcuni mixtape, nel 2017 arriva la vera svolta con il suo primo album, “Zzala“, che raggiunge un grande successo e vede collaborazioni con rapper del calibro di Salmo e Fabri Fibra. Nel 2019, invece, pubblica “Re Mida”, mentre nel 2022 esce “Sirio“, che lo consacra ufficialmente, tanto da raggiungere addirittura il disco di diamante. Nel 2023, debutta al Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, finendo secondo dopo Marco Mengoni. Nel 2024, infine, pubblica il suo nuovo album “Locura”, che vede la collaborazione anche di Laura Pausini.

Scaletta concerto Lazza a Salerno, 24 luglio 2025/ Possibile ordine dei brani: da "Molotov" a "Cenere"

Lazza festeggia il suo 31esimo compleanno: vita e carriera

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2020 al 2023 è stato legato alla ballerina e modella Debora Oggioni, alla quale ha dedicato la hit “100 messaggi“. Poco dopo la rottura, ha iniziato una storia con l’influencer Greta Orsingher, che conosceva fin da quando aveva 15 anni. A novembre del 2024, dopo poco più di un anno di relazione, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Noah. Per Lazza questo è senza dubbio un periodo d’oro, ma il suo percorso non è stato privo di ostacoli.

Scaletta concerto Lazza a Milano oggi 9 luglio 2025/ Da ‘Zeri in più’ a ‘Dolcevita’

Nel 2016 ha infatti vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita, quando è stato ricoverato per una peritonite trascurata che si è trasformata in un’occlusione intestinale, mettendolo seriamente in pericolo. In ospedale ha rischiato grosso, perdendo tredici chili in appena una settimana. Da lì, ha quindi deciso di cambiare completamente prospettiva sulla vita, con la musica che lo ha salvato.