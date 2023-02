Lazza con “Cenere” a Sanremo 2023/ Penalizzato dalla sala stampa, televoto per volare in classifica?

Lazza a Sanremo 2023 con “Cenere”: la prima interpretazione

Lazza è una delle giovani promesse del panorama musicale italiano, ha 28 anni e il suo vero nome è Jacopo Lazzarini. Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 e il pubblico giovanile attendeva con trepidazione la sua entrata in scena. Ha salutato con abbracci e baci i conduttori, ringraziandoli per l’opportunità, infatti, nonostante l’apparente spavalderia, il cantante è apparso molto timido. Il brano di Lazza è Cenere, una canzone che affronta la volontà di allontanarsi, di sparire, di essere spazzati, ma nel contempo parla del desiderio di rinascere, di non lasciarsi annientare dalle difficoltà e di ritornare a lottare, proprio come una fenice. Lazza ha interpretato il brano con grinta e con una padronanza vocale che non è passata inosservata al pubblico in sala e soprattutto sui social. I commenti sono tutti positivi anche da parte di chi non conosceva il giovane artista, a riprova di un successo più che meritato.

Lazza: a Sanremo 2023

Il giovane artista, che si è presentato con un outfit firmato Missoni, ha le idee chiare e lo ha dimostrato pienamente non deludendo le aspettative dei suoi tanti follower e conquistando tanti consensi anche da parte di un pubblico più maturo. Sul palco dell’Ariston Lazza ha dimostrato una grande sicurezza, quella propria di chi è alle prime armi e, forse, è più incosciente. Nella classifica della serata di mercoledì si è piazzato al quarto posto, invece in quella generale è al settimo. Nella serata di venerdì, dedicata ai duetti, Lazza si esibirà con Emma nel brano di Nesli, La fine e la performance sarà, sicuramente, fra quelle più interessanti, infatti, il cantante possiede tutte le carte in regola per proseguire la sua avventura al Festival con successo.

