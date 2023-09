Lazza e Deborah Oggioni si sono lasciati/ Per il rapper, serata da single in discoteca…

Lazza e Deborah Oggioni si sono lasciati

Lazza e Deborah Oggioni si sono lasciati. Ad annunciarlo è il settimanale Chi nelle Chicche di gossip pubblicate sul numero in edicola dal 6 settembre. Lazza era fidanzato con la modella Deborah Oggioni dal 2020. I due, pur essendo molto riservati, condividevano spesso foto di coppia sui social. Nell’ultimo periodo, però, sul web, si rumoreggiava di una crisi tra i due. Crisi che, a quanto pare, non sarebbe stata superata. I due, infatti, si sarebbero definitivamente lasciati come si legge su Chi.

Stando a quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, Lazza, da single, avrebbe trascorso una serata in discoteca, a Milano, in compagnia di una bellissima ragazza.

Lazza torna single

“Finita la relazione con la fidanzata storica Deborah, Lazza, nel suo primo weekend da single, si è divertito nel privè della discoteca di Milano Old Fashion con una bellissima ragazza” – scrive Chi tra le Chicche di gossip. “I due si sono baciati con passione davanti a tutti i presenti”. si legge ancora.

Lazza, dunque, ha ritrovato l’amore? Da parte del rapper che sta vivendo un momento d’iri dal punto di vista professionale dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo, non è arrivata ancora alcuna dichiarazione.

