Lazza: piovono critiche per la foto con il jet privato/ Il cantante risponde così

Lazza e le critiche per il jet privato: la replica dell’artista non si fa attendere

Lazza è stato al centro di numerose critiche sul web a causa di una foto che ha scatenato le polemiche. L’artista ha pubblicato uno scatto che lo ritrae su un jet privato: “Livin my best life” si legge sul post. Da quel momento gli hater si sono scatenati contro di lui con commenti molto negativi.

“Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita“, “E la gente muore di fame e non arriva a fine mese”. Questi sono solo alcuni dei commenti degli utenti, ai quali Lazza ha replicato: “E io cosa centro?” riferendosi alla dichiarazione dell’utente. L’artista ha anche condiviso un ulteriore didascalia: “Ultimi due giorni incredibili, Gigi D’Alessio conosce i miei pezzi meglio di me. Vita di barca, vita di tutto apposto. Ps. Scorri l’ultima foto per vedere mia nonna felice su un jet privato per la prima volta“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 💫 (@thelazzinho)

Lazza e il tour: “Milano per me è casa”

Dopo il successo di Cenere al Festival di Sanremo, Lazza si è esibito in un tour che ha riscosso un notevole successo. L’artista, ai microfoni di Rockol.it, ha raccontato l’esperienza: “Milano per me è casa. E ho anche la possibilità di portare diversi ospiti. A livello di show, però, differenze non ce ne sono.”

E ancora: “Io cerco di dare tutto in ogni città. Storicamente per un artista di Milano, fare concerti a Roma e a Napoli non è mai stato semplice. E invece il palazzetto a Roma era davvero strapieno alla prima del tour“. In merito al successo di Cenere, l’artista ha dichiarato: “Quando mi ferma una sciura per strada, che potrebbe essere mia nonna, e mi fa i complimenti per me è qualche cosa di nuovo. E tra l’altro io dopo Sanremo sono uscito con ‘Zonda’, che è un pezzo ‘anti-Sanremo’. Eppure è piaciuto, ha dimostrato che non sono solo quello di ‘Cenere’. Anche Simona Ventura mi ha scritto per farmi i complimenti“.

