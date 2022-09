Lazza: “Post Malone ha voluto sentire mio disco”/ “Amici? Ci siamo conosciuti a Roma”

Lazza è stato ospite ieri sera a Stasera c’è Cattelan, il nuovo programma che va in onda in seconda serata su Rai 2, condotto da Alessandro Cattelan. Il rapper ha raccontato di avere instaurato per caso un rapporto di stima reciproca, anzi quasi “amicizia”, con il collega Post Malone.

“Ci siamo conosciuti a Roma, è stato del tutto inaspettato. Ero a Piazza del Popolo per un evento, poi il giorno successivo lui ha organizzato un live pazzesco in cui c’era un privé nel privé. Lui è molto amico di Jacopo, il batterista di Salmo, che è aggregato. È stato lui a farmi entrare. “He is the man of the year”, gli ha detto. Poi gli ha fatto vedere un video in cui suonavo il pianoforte”, ha ricordato- “Post Malone è impazzito e mi ha fatto passare, ci siamo fatti tante foto insieme e poi siamo andati in hotel”.

Riccardo Guarnieri si dichiara a Federica Aversano a Uomini e Donne/ Armando sbotta

Lazza: “Post Malone ha voluto sentire mio disco”. L’aneddoto

Lazza ha rivelato che Post Malone, nel corso del loro incontro, è rimasto piacevolmente colpito della sua musica. “La cosa che mi ha stupito è che lui ha zittito tutti e ha detto che voleva sentire il mio disco. In particolare 3-4 brani, tra cui quello in cui c’è una strofa di French Montana, che è un suo amico. Poi anche l’intro in cui suono Chopin. Ha voluto che traducessi il testo”, ha raccontato a Stasera c’è Cattelan.

Edoardo Vianello, incidente durante un concerto/ "Caduto dalla scaletta mentre scendevo dal palco": come sta?

Il conduttore Alessandro Cattelan dunque non ha resistito e ha domandato al rapper se ci sarà la possibilità di una collaborazione in futuro. “Non so se mi farà una strofa nel prossimo disco”, ha precisato. Poi è stato incalzato dall’altro sul compenso economico. “I soldi? Non tutti li vogliono”, ha concluso. I fans non vedono l’ora di scoprire se questo desiderio verrà esaudito o meno.

LEGGI ANCHE:

Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron/ "Ecco il nome di nostro figlio."

© RIPRODUZIONE RISERVATA