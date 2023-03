Lazza telefona alla nonna in diretta tv a Domenica In/ “Scusami, sono pessimo nipote”

Lazza ha telefonato alla nonna in diretta tv a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 12 marzo 2023. Il cantante ha infatti raccontato alla conduttrice di sentirsi in colpa perché da troppo tempo non si reca in visita presso l’abitazione dell’anziana parente e, domandando di essere inquadrato, le ha voluto chiedere scusa. A quel punto, tirandogli un po’ le orecchie, zia Mara ha voluto alzare il tiro e ha “costretto” Lazza a chiamare la nonna seduta stante. Il secondo classificato al Festival di Sanremo 2023, però, non conosceva a memoria il suo numero e nemmeno una telefonata a mamma Francesca l’ha aiutato a reperirlo. Poi, però, gli autori gli hanno portato il suo smartphone, sul quale era memorizzato il numero di telefono fisso della donna.

LAZZA TELEFONA ALLA NONNA IN DIRETTA TV A DOMENICA IN: “SCUSAMI, SONO UN PESSIMO NIPOTE”

Dopo qualche squillo, la nonna ha risposto alla telefonata di Lazza: “Nonna, ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote“, ha affermato il cantante. La donna gli ha risposto: “Eh, lo so”, lasciandosi sfuggire una risata piena d’amore. Subito dopo, Lazza ha asserito: “Giuro che passo di casa a salutarti”. L’anziana ha dunque congedato il nipote con affetto: “Ciao amore, ciao!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA