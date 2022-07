Lazza/ Domina le classifiche e supera anche il terzetto Fedez, Mara Sattei e Tananai

Lazza in cima alle classifiche, disco di platino e fidanzata

Lazza (Jacopo Lazzarini) è un rapper e produttore discografico italiano. Ha raggiunto il successo per la prima volta nel 2018 quando il suo brano “Porto Cervo” è diventato disco d’oro e stasera canterà sul palco di Battiti Live; nel frattempo per lui e altri rapper c’è tanto da festeggiare. Pare infatti che il brano “Siri” di Lazza, Tha Supreme e Sfera Ebbasta abbia superato il brano: “La dolce vita” di Fedez, Mara Sattei e Tananai nelle classifica FIMI. Un grandissimo traguardo per i tre rapper, che oltre a quel colosso hanno anche superato altre ascoltatissime hit estive.

La classifica non è l’unica gioia di Lazza, che qualche giorno fa ha ricevuto il disco di platino per il suo nuovo album “SIRIO” e ieri il disco d’oro per il brano “Nessuno” (cantato insieme a Geolier). Sui social appare molto attivo e contento, anche perché ha da pochissimo raggiunto il traguardo di un milione di follower su Instagram, che ha voluto ringraziare pubblicando un piccolo pezzo inedito del brano “Nessuno“. Riguardo alla sua vita sentimentale, Lazza è fidanzato con una ragazza di Milano: Debora Oggioni, alla quale poco tempo fa ha anche dedicato un post su Instagram: “Vorrei scriverti 200 mila belle parole ma le cose più belle sono quelle che non si dicono”.

Il concerto Love Me e la lite con Rocco Tanica

Lazza ha preso parte al concerto LoveMi, diventato virale per Fedez e J-Ax e anche per l’addetto alla sicurezza, che non approvava molto alcune canzoni, come quelle di Lazza. C’è un altra ragione per cui si è parlato molto del Love Me e questa è proprio la discussione accesa avvenuta tra Lazza e Rocco Tanica (il tastierista di Elio e Le Storie Tese). E’ stato proprio Rocco Tanica a lanciare la prima frecciatina sui social, precisamente nel suo profilo Twitter: “Love Mi volge al termine e stanno sparando i pezzi da 90: c’è Lazza. Probabile a questo punto l’arrivo di Porgo, Mentre, Firma, Culto e Fefé”, poi ha proseguito: “Voglio fare il fonico a Love MI, credo di essere abbastanza bravo a schiacciare play di un mp3 player. Tenerissimo il pubblico di quindicenni convinti di trovarsi a un concerto”.

La risposta di Lazza non si è fatta attendere e ha scatenato una vera e propria polemica sul web: “Grandissimo, ringrazia Elio se hai 10 persone che possono farsi una risata con te qua sotto. E comunque sei più forte con la tastiera del telefono, con quella per suonare ti do due giri”. Dopo una serie di botta e risposta, la discussione si è conclusa con quest’ultimo messaggio di Rocco: “Amici del rap supportatemi, il cantante sig. Jacopo mi fa il dissing, aiuto”.











