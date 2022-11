Lazza, X Factor 2022/ Quella volta che “influenzò” Hell Raton nella scelta finale

Lazza speciale guest X factor 2022, quella volta in cui ‘influenzò’ le scelte di Hell Raton per le fasi finali

E’ il giorno del grande ritorno di Lazza, ovvero Jacopo Lazzarini, a X Factor 2022, in veste di special guest. Nell’edizione 2020 lo avevamo visto calcare il prestigioso palco di Sky al fianco della talentuosa Casadilego, una delle concorrenti portate alle fasi finali da Hell Raton, evidentemente grazie anche ai suoi consigli. In quel periodo, infatti, il famoso rapper era stato coinvolto nelle scelte decisive da coach Hell Raton, che ad un certo punto era molto indeciso e confuso sul da farsi. Così chiese aiuto proprio a Lazza, un artista unico nel suo genere, amante della musica classica e del rap.

Uno che ama l’autotune e che si apre a nuovi sound, senza dimenticare la tradizione del rap. Insomma un personaggio che mixa e dosa elementi di mondi quasi opposti, ma che riescono a fare breccia nel cuore di chi lo ascolta. Nato a Milano il 22 agosto del 1994, il suo nome all’anagrafe – come dicevamo – è Jacopo Lazzarini. Questa sera, giovedì 24 novembre, torna protagonista ad X Factor 2022. Cosa attenderci?

Lazza, fenomeno musicale con una sfilza di record, il ritorno ad X Factor si profila un successo. E in primavera tour in Italia

L’artista porterà tutta la sua energia sul palco di X Factor 2022. D’altra parte Lazza è il fenomeno musicale dell’anno, con 33 dischi di platino e 35 dischi d’oro all’attivo. Un bottino da far stropicciare gli occhi. Non a caso il suo ultimo album “SIRIO” è certificato Triplo Disco di Platino, ha agguantato oltre 600 milioni di stream complessivi e distrutto un incredibile e forse irripetibile record di permanenza al primo posto della classifica Album FIMI/GfK, con 17 settimane al primo posto.

E non solo: Lazza si è piazzato nella top 3 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Dopo aver fatto faville in estate con il suo Sirio Tour, adesso per lazza si sono spalancate le porte dell’Europa, con il LAZZA EUROPEAN TOUR. La prossima primavera si dedicherà invece all’Italia in occasione dell’Ouver-Tour 2023. Prima del ritorno nel ‘belpaese’, però, con la partecipazione ad x Factor 2022 la possibilità di gustarsi un piccolo ma sostanzioso antipasto della sua musica.











