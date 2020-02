Lazzaro felice/ Video, su Rai 3 il film di Alice Rohrwacher con sua sorella Alba

Lazzaro felice è l’offerta di Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato nel 2018 da una collaborazione tra Italia, Svizzera, Francia e Germania che ha visto in prima linea la casa cinematografica a Rai Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla 01 Distribution. Il film ha inoltre raccolto nove candidature ai David di Donatello 2019. La regia è stata curata da Alice Rohrwacher che si è occupata anche dello sviluppo del soggetto della sceneggiatura mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Helene Louvart. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori di un cesso italiano di internazionale tra cui Nicoletta Braschi, Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani e Sergi Lopez.

Lazzaro felice, la trama del film

In Lazzaro felice viene raccontata l’incredibile storia di un giovane ed amorevole contadino di nome Lazzaro che vive nella regione Lazio e che soprattutto si occupa di gestire la tenuta e le terre di una potente marchesa. Caratterizzato da un carattere molto amorevole e soprattutto essendo un uomo particolarmente sincero è pronto nell’aiutare il prossimo e molti ne approfittano il che comporta una serie di problematiche per il povero contadino. In particolare Tancredi il figlio della Marchesa, si dimostra estremamente spietato nei suoi confronti sfruttandone l’indole amorevole e soprattutto mettendo costantemente nei guai come quando richiede ed ottiene il suo aiuto per inscenare un rapimento e danni dello stesso Lazzaro. Purtroppo per lui le vicende si dimostrano ancora più complesse quando la stessa marchesa viene arrestata per via dello sfruttamento che porta avanti nei confronti dei giovani contadini che ha tenuto all’oscuro delle nuove direttive imposte dallo Stato Italiano per quanto concerne la gestione della mezzadria, una pratica ormai in disuso e non più utilizzata anzi al di fuori della legge. Tuttavia questo porterà il povero Lazzaro a perdere una casa dove vivere e soprattutto un lavoro che potesse permettergli di guadagnarsi il necessario per soddisfare le proprie esigenze dal punto di vista della nutrizione. Infatti si ritroverà a vivere in una sorta di baraccopoli nella periferia di una città non definita dove tuttavia saprà essere ancora una volta felice nonostante le vicende della vita quotidiana gli siano sempre più avverse e sempre più portatrici di problematiche.

