LDA a Sanremo 2023: si commuove in diretta/ “Se oggi sono LDA, é grazie a ..”

Amici 21 di Maria De Filippi vede LDA confermato nella line-up di Sanremo 2023

Quando ormai manca sempre meno al via alla messa in onda di Sanremo 2023, LDA finisce in lacrime scoprendosi tra i primi 22 Big del Festival confermati. A grande richiesta dei fedeli telespettatori del Festival della canzone italiana, il terzogenito figlio dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, e l’ex moglie storica Carmela Barbato, passa all’upgrade nella sua carriera. É l’unico concorrente uscente di Amici 21 promosso al salto di qualità del debutto a Sanremo 2023 e, all’annuncio della sua conferma tra i 22 Big del rinnovato Festival -registratosi all’edizione del Tg1 in data odierna delle 13:30- LDA non riesce a contenere la commozione. Mentre assiste al big announcement di Amadeus seduto su un divano, si lascia andare ad un grido di esultanza, all’ascolto del suo nome acronimo di Luca D’Alessio, pronunciato dal numero 1 di Sanremo 2023. “Non ci credo!”, poi esclama! E tra le Instagram stories il 19enne di Napoli si lascia, poi, immortalare in un video reaction dedicato ai fedeli supporter, dove grida con le lacrime agli occhi: “Grazie a voi! Se sono a Sanremo é grazie a voi!”.

LDA e Albe, Cado salta l'oro e diventa disco di platino?/ Il post che sorprende

LDA ringrazia Amici di Maria De Filippi via social…

Ma non é tutto. Perché in un tweet rilasciato per iscritto su Twitter, il cantautore pop del momento, reduce dal conseguimento del disco d’oro e il disco di platino FIMI per il singolo Quello che fa male e il disco d’oro per Bandana, rilascia un messaggio di ringraziamenti rivolti al talent che gli ha permesso di condividere la sua musica con i telespettatori: “Onestamente non so cosa dire in questo momento. Sto piangendo da un’ora e tutto non mi sembra vero… Grazie a chi mi vuole bene. Grazie a chi mi ha supportato. Grazie a chi mi ha fatto crescere. Grazie a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e tutto lo staff di Amici, perché è grazie a voi se oggi sono LDA”. Ed é con queste parole che LDA si dice grato al talent, per avergli permesso -con la sua partecipazione ad Amici 21- di replicare ai detrattori che gli affibbiano la nomea di raccomandato nell’industria musicale , in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Con la sua conferma nel cast dei concorrenti di Sanremo 2023, LDA si impone come un grande giovane rappresentante del cantautorato Pop made in Italia, promosso dalla commissione preposta alle selezioni del Festival, capeggiata da Amadeus.

Amici 2022, Ascanio sorprende Generazione Zeta/ Sfida Spotify vs LDA e Albe, NDG..

Nel frattempo, nell’attesa di vedere il beniamino pop della power-hit Cado attivo sul palco del Teatro Ariston dell’evento, i fan di LDA si dicono al settimo cielo via social tra le reazioni social di esultanza più disparate.

Onestamente non so cosa dire in questo momento.

Sto piangendo da un’ora e tutto non mi sembra vero…

Grazie a chi mi vuole bene

Grazie a chi mi ha supportato

Grazie a chi mi ha fatto crescere

Grazie a Maria,Rudy e tutto lo staff di amici perché è grazie a voi se oggi sono LDA❤️ — LDA (@LDAilvero) December 4, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 22: Federica Andreani vs Cricca, gara inediti Radio Zeta/ Il verdetto premia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA