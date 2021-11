LDA ad Amici: “Soffro di attacchi di panico” / “Ho un messaggio per tutti i giovani”

LDA incanta durante il pomeridiano domenicale di Amici 2021 nella sfida delle cover, al termine della quale si apre al pubblico con una confessione importante. “Soffro di attacchi di panico“, ammette il figlio di Gigi D’Alessio in diretta. Il giovane cantante fa capire di aver affrontato e superato momento molto difficili in passato e sprona i suoi coetanei a fare lo stesso, senza tenersi il dolore dentro: “Se ne ho parlato io quest’oggi davanti a milioni di persone penso che possano fare lo stesso altri i ragazzi”. LDA è molto emozionato ma la sua mission è lodevole perché sa cosa si prova e in qualche modo vuole essere da esempio per i giovani come lui.

LDA ammette: “Ho sofferto di attacchi di panico, parlatene coi genitori”

LDA ha un prezioso suggerimento per tutti quelli che hanno il suo stesso problema: “I ragazzi che soffrono di attacchi di panico non devono fare scemenze, il mio consiglio è di parlare coi genitori”. Applausi a scena aperta per il discorso di LDA, che tra boati e stupore generale emoziona il pubblico di Amici 2021. Maria De Filippi interviene per chiedere conferma di quanto appena detto da LDA, che ribadisce: “sì Maria anche io ne ho sofferto”.

