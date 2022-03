LDA al Serale di Amici 21/ Standing ovation per il figlio di Gigi D’Alessio

Amici 21, LDA colpisce ancora: primo posto nel canto e standing ovation per Quello che fa male

Si avvicina il via alla fase finale di Amici 21, e intanto, dopo la polemica sollevata dai fan sulla bocciatura che Rudy Zerbi gli ha inferto rispetto alla sua recente candidatura al serale, LDA si conquista finalmente la maglia dorata e a conferirgliela è proprio il talentscout. Merito del super mashup presentato da Luca D’Alessio all’ultima puntata domenicale del talent (-in onda il 6 marzo 2022 su Canale 5), che unisce il brano cult di Massimo Ranieri, Perdere l’amore, e Quello che fa male, l’inedito scritto dal 18enne originario di Napoli sulla sua delusione d’amore e che ha registrato il record assoluto di ascolti su Spotify Italia, nella scuola (con oltre 17 milioni di stream, ndr).

L’esibizione è travolgente, con un LDA che sembra imporsi come un nuovo fenomeno POP, un Justin Bieber italiano, tanto che il pubblico in studio si lascia andare ad una standing ovation per il figlio d’arte, tra applausi scroscianti. E per il 18enne arrivano i complimenti anche dal web, sui social, e in particolare è il fanclub ufficiale su Facebook a supportare il giovane ancora una volta, con un tifo sfegatato. Vincente, quindi, risulta la scelta del 18enne di unire la sua musica a quella del colosso della musica, Ranieri.

LDA conquista la maglia dorata per un posto al serale di Amici 21

La fusione musicale realizzata da LDA è convincente e a convincere Rudy Zerbi, a consegnargli la maglia dorata, è anche un altro traguardo del giovane raggiunto in puntata: LDA è al primo posto nella classifica generale, decretata dalla media ponderata di tutte le classifiche di canto registratesi nel pre-serale, fino alla puntata corrente.

“Dagli questa maglia!” grida a Rudy, Lorella Cuccarini, sulla scia del coro del pubblico in studio che grida “LDA”. “Lo decido io -si convince Zerbi, che quindi dà la maglia dorata al pupillo LDA-, prendi la maglia”. “Ringrazio tutti, chi ci è sempre stato, voi, la mia famiglia, la mia mamma Carmela Barbato e il mio papà Gigi D’Alessio”, è il discorso di ringraziamenti della giovane promessa della musica italiana. Come se non bastasse, infine, LDA si aggiudica in puntata anche il primo posto nella classifica stilata dall’integerrimo Beppe Vessicchio, al termine della corale di canto.

Voto di ammissione al serale per LDA: 10 e lode!





