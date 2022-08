LDA, Albe e Serena: triangolo amoroso dopo Amici?/ Il gesto che spazza via i dubbi..

Amici 21, LDA pubblica il video Lo que mas nos duele e festeggia con una reunion post-talent

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo il rilascio del nuovo singolo Lo que mas nos duele, ovvero la versione spagnola del fortunato singolo di debutto Quello che fa male, festeggia un nuovo traguardo. Il visual video di Lo que mas nos duele dell’ex Amici 21 di Maria De Filippi si impone tra le tendenze per la musica, posizionandosi alla #28 al debutto, per poi superarsi in queste ore. Alle ore 09:48, in data odierna 11 agosto 2022, il video sale alla #23 tra le tendenze per la musica e LDA festeggia con una reunion tra ex Amici 21 al mare.

LDA, fenomeno latin-pop con Lo que mas nos duele/ Il nuovo traguardo su YouTube!

LDA ritrova Albe e Serena

Ebbene sí, nei giorni in cui ricorre la festività di San Lorenzo e il fenomeno delle stelle cadenti, tra le Instagram stories LDA condivide alcune immagini esclusive della riunione avvenuta con gli ex compagni di studio nella scuola di Amici, Serena Carella e Albe, ricordati dai telespettatori per aver avuto il beneficio di accedere in coppia alla finale di Amici 21. Il “mancato finalista”, LDA, si é concesso una vacanza al mare da “terzo incomodo” tra i due piccioncini ed ex rivali al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma che succede tra i 3, che ci sia un triangolo amoroso in corso? La domanda viene lecita in molti, in particolare tra i fedeli fan della ballerina modern e i due cantautori pop, ma a quanto pare Albe sembra fare sul serio con l’amata Serena, tanto da non lasciarla mai sola con Luca D’Alessio, nel mezzo del relax che i tre si sono concessi all’insegna della suggestiva bellezza della loro meta vacanziera. Insomma, il cantante di Millevoci sembra proprio non riuscire a fare a meno di Serena e intende “marcare il territorio”, anche se ciò significa tenere a distanza l’amico LDA dalla ballerina. Tuttavia, in una recente intervista ai media LDA ha ammesso che il suo cuore ha cominciato a battere per una persona, verso cui nutre un grande interesse. Che il figlio di Gigi D’Alessio sia innamorato, dopo la delusione d’amore diventata musa ispiratrice della sua musica?

LDA spopola con Lo que mas nos duele/ Il video é tendenza su YouTube

Come trapela dalle immagini della reunion post-Amici, intanto i tre giovani talenti sfoggiano una tintarella colore latte, segno che, anche per via dei numerosi impegni in agenda post-talent, evidentemente non abbiano avuto molte occasioni nè tempo per esporsi ai raggi di sole. Ma poco importa, dal momento che a riscaldare i cuori dei giovani ci pensano, in ogni caso, i fedeli fans e il loro supporto.

