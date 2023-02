LDA: “Amarsi significa lottare per Quello che fa bene”/Che succede dopo Sanremo 2023?

LDA approda on air su Radio Subasio: svela Quello che fa bene, dopo il debutto a Sanremo 2023

É il Big più giovane di Sanremo 2023 e ora conquista gli ascoltatori di Radio Subasio, svelando Quello che fa bene. L’occasione radiofonica che l’ex Amici 21, reduce dal debutto al Festival della Canzone italiana segnato a Sanremo 2023, ha -di rendersi protagonista di un esclusivo live q&a con i fan e fruitori di musica in air su Radio Subasio- é lo spazio esclusivo Subasio Music Club. Un appuntamento imperdibile fissato sulle frequenze radiofoniche della radio dei sentimenti e in streaming gratuito sul sito radiosubasio.it.

Reduce dal record di Quello che fa male, il singolo con cui esordiva ad Amici 21 come il primo nella storia di Amici a raggiungere la certificazione di disco d’oro e disco di platino, LDA svela ai radioascoltatori di Radio Subasio i 15 ingredienti di Quello che fa bene. Si tratta del titolo del “primo album” dopo l’eponimo LDA, che il figlio di Gigi D’Alessio ha rilasciato il 17 febbraio 2023 e il cui primo singolo apripista veniva presentato dallo stesso Big più giovane nella gara dei 28 concorrenti ammessi a Sanremo 2023.

LDA conquista la radio dei sentimenti: l’ex Amici 21 debutta a Subasio Music Club dopo Sanremo 2023, come seguire l’evento

“Perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene – preannuncia intanto il live on air su Radio Subasio, il salvatore del Pop, pronto a svelare le 15 tracce nonché ingredienti rappresentativi di Quello che fa bene- e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita”. “Il tema principale -spiega del secondo album, il figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio- è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo”.

L’appuntamento di Radio Subasio, Subasio Music Club, é in partenza dalle 20:20/21:00 circa on air su Radio Subasio il 28 febbraio 2023. Lo speciale Subasio Music Club é ideato da Beppe Cuva e giunto al sesto anno di programmazione, sarà perfetto per un giovane che, partito da Amici di Maria de Filippi è approdato tra i Big della 73esima edizione del Festival con la sua “Se poi domani” e che nella serata delle cover si è esibito con Alex Britti in una speciale versione di “Oggi sono io”, vincitrice nel 1999 della sezione “Giovani””. Cosi come riprende il sito della radio dei sentimenti, che é pronta ad abbracciare il Justin Bieber italiano e i suoi fedeli fan.

L’argomento centrale per Radio Subasio, dove sono chiamate a intrattenere l’intervista di Davide Berton e le domande del pubblico – 30 fan in studio e 20 in videocollegamento – é rappresentato dal cuore pulsante delle canzoni composte ad oggi e le 15 tracce ricche di sonorità e generi musicali diversi racchiuse nell’ultimo album, a prima-firma di LDA. Subasio Music Club va in onda in diretta dalle 21 alle 22 e viene trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming video su radisubasio.it e Radio Subasio é anche in radiovisione in chiaro tv al canale 167.











