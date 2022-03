LDA, Amici 2022/ De Martino si emoziona dopo “Vorrei” dei Lunapop! Twitter intanto…

Stefano De Martino emozionato dopo aver ascoltato “Vorrei”

LDA è protagonista del secondo serale di “Amici 2022“. Dopo aver perso in coppia con Luigi la prima sfida della serata contro una tavolgente Sissi e Alex, il cantante ha vinto la seconda sfida che l’ha chiamato in causa. Il napoletano ha conquistato la giuria e il pubblico cantando “Vorrei” dei Lunapop, oscurando la confusa prova di Aisha, Alex, Sissi, Christian, Serena e Nunzio che hanno riprodotto un brano K-Pop dei BTS. Stefano De Martino aveva gli occhi brillanti dopo la sua esibizione: “Io avevo un cd dei Lunapop e lo ascoltavo sempre, …Squerez?”. Il campano ottiene quindi un punto importante rimediando alla prima prova che comunque era stata all’altezza. Tuttavia, contro Sissi è durissima quest’anno.

Twitter in tilt dopo l’esibizione di “Vorrei”

La prova di LDA sulle note dei Lunapop con il brano “Vorrei” ha subito scatenato le reazioni sui social media, in particolare su Twitter. “QUESTO PUNTO DEDICATO AI FEGATI DEGLI HATERS DÌ LUCA D’ALESSIO DETTO LDA” – ha twittato l’agguerrita utente “@ESTANCA2”. Più ragionato invece il commento di “@alilerika_”: “Spero diano il voto a LDA perché la corale con Dynamite ha fatto pena. La coreografia cambiata completamente, i ballerini scoordinati, vocals anche cambiati… cioè rega no. C’è una coreo apposta per quella canzone, seguite quella”. “@Claudia_200001”, invece, canta vittoria: “MANCO UNA SQUADRA INTERA FERMA LDA”. C’è anche chi invoca il complotto: “@lafinedigaia_”: “Spiegatemi poi perché hanno giudicato LDA contro la corale mentre l’altra volta non potevano con Michele. Io grido allo scandalo per molto meno”.

