LDA Amici 21: “A mio padre Gigi D’Alessio chiedo consigli”/ “Ma non tocca miei brani”

LDA è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 7 maggio 2022. Il giovane cantante, eliminato recentemente dal serale del talent show “Amici”, ha rivelato di essere costantemente in lotta con i pregiudizi nei suoi confronti, legati al fatto che suo padre sia Gigi D’Alessio: “Non è facile fare capire alla gente che anche un ‘figlio di’ può fare lo stesso lavoro del padre – ha detto LDA –. Se mio padre fosse stato un medico e io avessi seguito le sue orme, nessuno si sarebbe avvicinato per tirarmi le orecchie”.

LDA replica agli haters a Verissimo/ "Io ad Amici per dimostrare che faccio da solo"

Questo è il motivo per il quale LDA ha scelto di andare ad Amici 21: “Per fare capire anche agli altri che potevo farcela da solo, come ho sempre fatto. L’unica cosa che chiedevo a mio papà erano i consigli, questo sì, ma lui non ha mai messo parola sui miei pezzi, non ha mai cambiato una nota, una frase. Ho un buon rapporto con lui e con mia mamma”.

Amici 21, classifica Spotify/ LDA supera Alex, Luigi, Albe, Sissi...

LDA: “I MIEI GENITORI NON MI HANNO MAI FATTO MANCARE NULLA”

Nonostante la separazione dei suoi genitori, LDA ha sempre sentito molto forte il senso di famiglia: “La separazione da piccolo inevitabilmente ti segna – ha asserito a ‘Verissimo’ –. Quando cresci, capisci che magari quella cosa è stata fatta per il bene di tutti. I miei non mi hanno mai fatto mancare nulla. Adesso sono un po’ più grande e capisco anche quella scelta, da cosa è derivata”.

A livello caratteriale, LDA ha confessato: “Sono un tenerone, piango spesso. Nella scuola i miei compagni si sono fatti conquistare. Tutti sono nel mio cuore e tra le persone con cui ho legato di più ci sono Nunzio, Alex, Albe, Luigi… Sono stati fondamentali per me. Sono persone spettacolari e mi reputo molto fortunato. Mi sento veramente migliorato da un punto di vista umano”.

Amici 21: LDA, date e tappe dell'instore-tour del primo album/ "L'ho sempre sognato!“

© RIPRODUZIONE RISERVATA