LDA Amici 21, Bandana nuovo tormentone / “L’America sembra te, più lontana”

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21 , la cui messa in onda è prevista per il 16 aprile 2022 su Canale 5, LDA (Luca D’Alessio) presenta il nuovo singolo dopo Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te. Si tratta del quinto singolo dal titolo Bandana, che il figlio di Gigi D’Alessio esibisce live – nel rinnovato daytime del talent in onda il 13 aprile 2022- in una mise bicolor rosso-bianca, nel suo inconfondibile stile LDA. Il brano, dalle sonorità dance-pop, si candida all’elezione del nuovo tormentone dell’attesa estate 2022. Tanto che gli utenti del web -nonché telespettatori di Amici 21- si mobilitano in queste ore a rilasciare messaggi di elogi su Bandana per il 19enne, sulla pagina Instagram di Amici: “Spacca amore mio, una hit meravigliosa!”, “L’America sembra te, perché è più lontana” – NUOVA BOP dell’estate!!! *–* Comunque vada, sei il mio vincitore. #LDA forever!”, “Per me è già hit estiva”. E ancora: “Summer vibes, mi piace!”.

“Ti rivedo nel traffico, nei dettagli che mancano e se è amore non lo so -canta LDA nel chorus di Bandana-, ma cantavi più forte di me, fino all’ultima parola, con il vento sulla tua… bandana: ogni notte senza una strada. Ora che l’America sembra te, perché è più lontana…”. Nell’attesa del rilascio di Bandana, LDA ha segnato in queste ore un nuovo traguardo storico: ha battuto, cioè, il suo stesso record di stream complessivi raggiunti su Spotify Italia con un solo singolo, ovvero l’inedito di debutto in musica presentato al suo ingresso al talent di Maria De Filippi, Quello che fa male.

Mentre si attende l’uscita di Bandana su tutte le piattaforme musicali in digitale, LDA sbaraglia la concorrenza della classe canto, battendo il suo stesso record raggiunto ad Amici 21, di 19 milioni di stream raggiunti con un solo singolo: Quello che fa male supera i 19 milioni e mezzo di stream su Spotify Italia e -complici gli ascolti record- si avvicina alla certificazione di doppio disco di platino.

