LDA “ammicca” a Lulù Selassié: “Video di Bandana insieme”/ Web in tilt!

LDA vicino a Lulù Selassié? Esplode il gossip, la richiesta dei fan

LDA e Lulù Selassié intimi conoscenti, pronti per una collaborazione musicale? È l’interrogativo generale, dal momento che in rete i rispettivi fandom dei due personaggi pop – il primo un ex Amici 21 e la seconda un’ex Grande fratello vip 6 – hanno avanzato a mezzo social una richiesta di collaborazione tra i due personaggi tv per il video di Bandana, il nuovo singolo del cantautore di Napoli, che ora scala le classifiche musicali. E c’è anche chi- tra gli internauti – è pronto a scommettere che tra Lda e Lulù possa nascere del tenero, visto che i due sono single, almeno così si direbbero i diretti interessati.

Nel frattempo, incalzato sul chiacchiericco che in rete lo vorrebbe vicino a Lulù Selassié, LDA destina un messaggio alla princess etiope, che non esclude una futura vicinanza tra loro:

“Non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Su Twitter è iniziata a girare questa cosa, ma totalmente a caso. Io e lei non ci conosciamo”. E ancora: “Se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so però da dove è nata questa cosa, perché non ci conosciamo”.

Lulù Selassié replicherà al messaggio di LDA?

Ma non è finita. Perché nel messaggio destinato a Lulù Selassié, poi, LDA si dichiara disposto a collaborare con lei nel video di Bandana, tanto da invitarla a scrivergli: “Allora, Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché ci hanno messo in mezzo a una cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”. E sulla scia delle parole destinate all’etiope da parte di LDA, il web ora non esclude che al cantante possa stare già simpatica l’ex Grande fratello vip 6.

Nel frattempo si attende una replica di Lulù Selassié a LDA… Arriverà?











