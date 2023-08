LDA, bagno di folla alla “Giornata mondiale della Gioventù”/ “L’Italia ha colorato Lisbona, oltre 70mila..”

LDA é una popstar International a Lisbona: il traguardo raggiunto alla Giornata Mondiale della Gioventù

LDA oltrepassa i confini del successo conseguito in Italia e porta in alto il tricolore del made in Italy a Lisbona, per la Giornata mondiale della Gioventù. L’evento che apre il mese di agosto 2023, promosso da Papa Francesco su iniziativa della Chiesa cattolica, volto a unire i fedeli cattolici e non solo, a creare comunità tra le generazioni in un messaggio di pace e speranza riposte in un futuro che possa essere migliore del presente, per il bene della popolazione global, chiama il figlio di Gigi D’Alessio a cantare per il mondo. E il canto del “Justin Bieber italiano” made in Portugal é la preghiera italiana nel segno del Pop.

LDA, popstar a Lisbona: "Lo sto realizzando.."/ Debutta alla Giornata mondiale della Gioventù

Per la grande occasione, tenutasi nel cuore del Portogallo, a dispetto degli haters che lo bollano come un “raccomandato” perché figlio d’arte di Gigi D’Alessio LDA segna un grande debutto di risonanza internazionale, esibendosi alla World YouTh Day in rappresentanza della Gioventù, definita anche “Generazione zeta”. Così come riprendono le sue Instagram stories della performance sul palco di Lisbona, il figlio d’arte si esibisce alla “GMG” sulle note del singolo d’esordio in musica segnato ad Amici 21, Quello che fa male, e il singolo estivo tra i tormentoni del momento della Gen Z attiva su Spotify Italia, Granita.

Amici conquista Generazione Z: Angelina minaccia Wax, LDA in Top10/ Le posizioni in classifica Spotify

Le Instagram stories del nuovo traguardo

“L’Italia ha colorato Lisbona -rilascia fiero della Pop community che lo vede protagonista del made in Italy nel mondo, in un tripudio di tricolori sbandierati al vento da una folla di spettatori stimata- “oltre 70mila” giovani in un milione di pellegrini. Un traguardo importante, l’ennesimo per LDA, dopo la popolarità raggiunta al talent show TV di Amici 21 e il recente debutto al Festival della canzone, per l’edizione di Sanremo 2023.













© RIPRODUZIONE RISERVATA