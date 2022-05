LDA: Bandana debutta tra i video più visti in Italia/ “E’ un oggetto umile, leggero”

Amici 21: LDA debutta su YouTube, tra i video più visti in Italia

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso nel canto ad Amici 21, tanto da essere considerato il “vincitore mancato” da molti, e ora Luca D’Alessio in arte LDA si gode il successo del fenomeno della sua musica. L’allievo dei record nella storia del talent, al momento, è impegnato alle prese con l’instore-tour promozionale del primo album rilasciato nell’industria musicale, LDA, che è debuttato alla #3 nella Top album di FIMI, e al contempo, in queste ore lui si impone tra i video musicali più visti su Youtube Italia con il singolo apripista dell’album, Bandana, che si classifica alla #32 (in data 28 maggio 2022). Un nuovo traguardo che il cantautore originario di Napoli raggiunge in queste ore, ma non con il video ufficiale del fortunato singolo Bandana, bensì con il solo lyric-video, che mostra cioè il testo della canzone che strizza l’occhio ai tormentoni estivi.

LDA: bagno di folla dopo Amici 21, all'instore-tour/ "Albe sarà mio ospite sul palco"

A quanto pare non è confermato ad oggi il rilascio del video ufficiale nell’imminente, dal momento che come spiegato da LDA in occasione di una nuova intervista concessa a Fanpage, lui è impegnato con l’instore-tour dell’album eponimo, in giro per l’Italia, anche se non si escluderebbe la tanto chiacchierata collaborazione dell’ex Grande fratello vip 6, Lulù Selassié, per l’atteso video musicale. Incalzato sul singolo candidato all’elezione di tormentone dell’estate 2022, LDA ha quindi fatto sapere: “Bandana” l’ho scritta con Benji e l’ha prodotta da Zef. La bandana mi ricorda l’estate, questa sensazione di leggerezza, è un oggetto così umile che può essere alla portata di tutti, quindi leggero come l’estate. Penso che le persone, dopo un anno di lavoro, vogliano raggiungere la tranquillità in estate”. E il video con Lulù?

LDA spopola in FIMI, tra singoli e album/ Raddoppiano le date dell'instore-tour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH PRINCESS LULU MHS (@luluselassieofficial)

LDA si apre sul gossip che lo vede prossimo ad una collab con Lulù Selassié

Rispetto al gossip che lo vedrebbe in procinto di unire le forze con Lulù Selassié, poi, nel dettaglio il figlio di Gigi D’Alessio fa sapere che l’indiscrezione del momento nasce da una richiesta del web, su Bandana.

“Pensa che io e lei non ci conosciamo proprio- dichiara il 19enne sul conto della papabile primadonna nel video di Bandana-, è nato tutto da un ragazzo, fan di Lulù su Twitter. Ha scritto: ‘Fai il video di “Bandana”’. Un mio fan ha letto questa cosa ed è incominciata a girare questa cosa. È una cosa nata dai fan, poi è uscito il lyric video di “Bandana”, quindi non so se ci sarà l’opportunità… Fortunatamente sono molto impegnato in questo momento”.

LDA live, 7 canzoni non bastano per un tour/ Arriva la svolta? "Sto lavorando a..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA