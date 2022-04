LDA, Bandana diventa filtro su Instagram/ Dopo Amici 21, arriva un nuovo traguardo!

Amici 21, esplode il fenomeno social LDA: Instagram rende omaggio al cantautore e ai fan

Alla vigilia dell’atteso settimo serale di Amici 21, giunge in rete la notizia secondo cui LDA è diventato un filtro su uno dei social network più amati dagli internauti, ovvero Instagram. Ebbene sì, così come rende noto ai follower e non il figlio di Gigi D’Alessio -in una comunicazione social diramata tra le Instagram stories- Luca D’Alessio in persona è appena diventato un nuovo filtro nel web, stilizzato con una bandana dall’acronimo in bella vista, “LDA”.

“Sto vedendo che Bandana vi sta piacendo tantissimo… e fatemi vedere la Bandana più bella che avete -dichiara il 19enne tra le nuove storie condivise in rete, per poi sorprendere il web con una sorpresa esclusiva giunta per lui da Instagram-. Ragazzi è uscito il filtro di Bandana, provatelo e taggatemi nelle storie”.

LDA diventa un filtro su Instagram dopo Amici 21: Bandana spopola su YouTube e iTunes

Il filtro coniato da Instagram per Bandana arriva sulla scia dell’incredibile successo che in questi giorni il quinto inedito dell’era Amici 21 di LDA raggiunge sulle principali piattaforme musicali. Su YouTube Bandana si impone tra le prime tendenze per la musica, posizionandosi alla #8. E al debutto nella classifica iTunes Top Songs Italy, Bandana raggiunge, inoltre, la seconda posizione, stazionando alle spalle di Elodie con Bagno a mezzanotte, che è alla #1. Nel frattempo, quindi, i fan del cantautore residente a Napoli e figlio di Gigi D’Alessio nonché decimo eliminato da Amici 21 possono celebrare il fenomeno di Bandana targato LDA con il nuovo filtro coniato da Instagram in nome e per conto del 19enne. Questo, mentre cresce sempre di più l’attesa per il rilascio del video ufficiale di Bandana, che si candida all’elezione di nuovo tormentone dell’estate 2022.

“Siamo ancora secondi su iTunes, grazie mille. Vi voglio bene”, scrive Luca D’Alessio a corredo di un’Instagram story che immortala lo screenshot della seconda posizione raggiunta nella Top Songs di iTunes Italia, con la fortunata Bandana.











