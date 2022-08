LDA/ “Bandana? Il brano parla di una storia d’amore estiva fatta di alti e bassi”

LDA è senza alcun dubbio la vera rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il figlio di Gigi D’Alessio è uno degli indiscussi protagonisti dell’estate 2022 con “Bandana”, la super hit che è pronto a far ascoltare ancora una volta sul palco del Cornetto Battiti Live 2022. Un successo travolgente quello di Luigi d’Alessio che, intervistato da Billboard.it, ha raccontato della sua esperienza nel talent show televisivo Amici di Maria De Filippi. “Penso che il mio sia stato un percorso molto lineare, perché sono entrato che ero un bambino e ne sono uscito quasi uomo (ride, ndr.). Ti devo dire che non mi aspettavo di entrare, mentre cantavo stavo già pensando: “Ecco, è finita, adesso me ne vado e chissà che faccio”. Invece Rudy ha rialzato la leva quasi a fine canzone, con Anna Pettinelli che già iniziava a dire la sua. Ho fatto tantissime cover, e non lo nego: ero una schiappa” – ha detto il giovane cantante.

Ad un certo punto però qualcosa è cambiato: “ho capito che dovevo essere me stesso, portando nelle mie barre la mia storia. Arrivati al Serale, dopo un pomeridiano in cui mi sentivo bene, ad un certo punto mi sono spento. Un po’ per la lontananza dalla famiglia, ma anche per la pressione e lo stress. Poi, dopo 5-6 mesi che lavori e scrivi tutti i giorni e normale non avere più idee o ripetersi”.

LDA all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi ha vissuto diversi momenti di difficoltà. Dalle “accuse” di Anna Pettinali che in tantissime occasioni ha cacciato fuori il nome del padre (Gigi D’alessio) facendolo sentire in difetto. “Non ti nego che all’inizio l’ho vissuta veramente male, non riuscivo a capire perché Anna dicesse certe cose” – ha detto il giovane cantante che ha poi aggiunto – “mi trovavo in difficoltà, avevo paura di dire certe cose e risultare arrogante e antipatico. Me ne ha dette di tutti i colori, dal Gigi D’Alessio 3.0 ai “testi con la naftalina”, me li ricordo tutti. Le sue lettere le ho conservate tutte, mi danno tanta forza. Io sono convito che lei non abbia nulla nei miei confronti, semplicemente non le piaccio. Comunque, mi ha fatto fare le ossa, quindi la devo ringraziare”.

Non solo, ad Amici ha avuto anche un blocco nella scrittura: “l’artista se non vive scrive solo di ricordi. Il problema è che dopo un po’ ti uccido, piano piano. Tutti abbiamo bisogno di vivere una sorta di “altalena di emozioni”, che ci fa bene e ci fa apprezzare anche le piccole cose, dalla mamma che porta a scuola il figlio alle coppie che cenano insieme. Un cantautore deve raccontare storie fruibili a tutti, su cui si può ragionare, e in Italia siamo molto bravi a farlo”. Infine parlando del singolo di successo Bandana ha detto: “è un brano spensierato, quando vedo una bandana penso subito all’estate, perché è colorata e la puoi mettere davvero in qualunque modo. È un oggetto umile, tutti se la possono permettere e mette di buon umore. Il brano parla di una storia d’amore estiva fatta di alti e bassi, sempre perché a me piace “l’altalena di emozioni”.











