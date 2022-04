LDA canta Bandana, Amici 21/ Significato e testo dell’inedito “Ora che l’America sembra te…”

Amici 21, LDA presenta l’inedito Bandana: il significato

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, prodotto e condotto da Maria De Filippi, LDA (Luca D’Alessio) presenta il singolo dal titolo Bandana, L’inedito, che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2022, parla di un rapporto fugace tra due amanti, forse estivo. Mentre si avvicina la bella stagione lui sembra ricordare ad occhi aperti quanto vissuto con la compagna, che rivede in ogni aspetto della sua vita: il sentimento che lo vincola a lei si sedimenta nelle sue ossa, si trasforma in un motore propulsore della vita, che continua, al si là delle distanze tra i due, e l’immagine di lei e la sua bandana al vento gli ricorda l’America, ormai sempre più lontana.

Amici 2022, Dario si sfoga con Sissi: "Non mi piace LDA..."/ Scoppia la polemica

Il testo di Bandana

Di seguito il testo dell’inedito che LDA ha presentato ad Amici 21, dal titolo Bandana:

Cade il cielo cade

poi si spengono le luci nel tuo mondo occidentale

male si vede il male

poi si perdono le strade nei tupi occhi temporale

ma bruciamo il tempo con il sole del Grand Canyon

qui sdraiati su una cabriolet

non sai cosa chiedo e mi rispondi no ti prego

quando la notte scende su di te

ti vedo nel traffico i dettagli che mancano

se è amore non so ma andavi più forte di me

fino all’ultima parola

con il vento sulla tua bandana, bandana

ogni notte senza una strada

ora che l’America sembra te

perchè più lontana

e non mi interessa più chiudere gli occhi

tanto già so che ti rivedo nel traffico

nei ricordi che passano

nelle note che si alzano

ma cantavi più forte di me fino all’ultima parola

con il vento sulla tua bandana, bandana

ogni notte senza una strada

ora che l’America sembra te

perchè più lontana

Amici 21, Albe vs LDA "Non sono un ca**aro!"/ Rudy lancia la sfida, è polemica!

LEGGI ANCHE:

LDA Amici 21, Bandana nuovo tormentone / "L'America sembra te, più lontana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA