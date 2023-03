Sanremo 2023, il nuovo traguardo di LDA é l’influenza Pop con ‘O mar for: che succede dopo Amici 21?

É il più giovane nonché l’unico artista di Napoli tra i 28 Big di Sanremo 2023, LDA, che dopo il debutto festivaliero, con ‘O mar for di Mare fuori 3, ora, segna un nuovo successo, mandando il web in tilt e non solo. Dopo il traguardo storico di Amici 21, che lo consacra come il primo ad ottenere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi, e reduce dal rilascio di Quello che fa bene Luca D’Alessio in arte LDA sorprende fan e non: presta la sua voice partenopea alla soundtrack del momento ed é tripudio di consensi! Si tratta della colonna sonora realizzata per Mare fuori 3, la fiction targata Rai e ambientata a Napoli, che ora riscuote una notevole influenza non solo al Sud Italia a cui essa é ispirata, ma in tutt’Italia. Mare fuori é una fiction che parla di Napoli come bella e dannata, la denuncia di pregiudizi e violenza in ogni sua forma, sospinta dalla speranza, rappresentata dal mare e il suo continuo movimento ben oltre le situazioni di rischio e i momenti bui.

LDA canta Mare fuori 3/ Web in tilt: la svolta dopo Sanremo 2023

“Non ti preoccupare ragazzo, c’é il mare fuori”, improvvisa Luca D’Alessio in arte LDA il refrain in lingua napoletana della soundtrack originale. Ed é la cover personalizzata di ‘O mar for di Stefano Lentini, Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow, Raiz, che l’ex Amici canta ai microfoni di Esse magazine, con dei live vocals a cappella. Il risultato? Un trionfo di consensi social, a margine del TikTok della cover del Big più giovane di Sanremo 2023 ed ex Amici 21, che ora scala le classifiche musicali con il “primo vero album” dopo l’eponimo, Quello che fa bene. Un progetto musicale ispirato agli stilemi della melodia tricolore, all’amata città del cantautore, Napoli, e al contempo anche alle sonorità del Pop internazionale e che contiene -tra gli altri- il brano sanremese proposto dal 19enne nella gara dei Big, Se poi domani.

Il sentiment web della cover di LDA sulle note ‘O mar for di Mare fuori 3

“La perfezione”, “Sei grande”, e poi ancora “Unico”, si legge tra i commenti social più aggreganti destinati al figlio d’arte. Insomma, il 19enne abbatte così, in definitiva, l’etichetta di raccomandato nell’industria musicale, affibbiatagli da haters perché figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli, Gigi D’Alessio. Ma non é tutto. Perché l’influenza esercitata dal “Justin Bieber italiano” e idolo POP beniamino in particolare per i più giovani ora si diffonde anche nella playlist più rappresentativa della nuova generazione, attiva sulla piattaforma musicale di streaming di ascolti e ascoltatori e musica, Spotify Italia: la playlist Generazione zeta. Sulla scia della cover che é ora virale online con oltre 4.300 like su TikTok, di Lda, ‘O mar for si impone tra i primi brani più ascoltati nella playlist Generazione zeta, in data 11 marzo: la soundtrack di ‘O mar for si colloca alla #6, posizionandosi dinanzi a diversi brani di Sanremo 2023 e Amici 22 di Maria De Filippi, format a cui ha preso parte LDA.

