LDA, che ne è stato dell’amicizia con Nunzio dopo Amici 21? / “Io e lui siamo un po’ come Mimì e Cocó…”

Amici 21, l’instore tour di LDA è un gran successo: è la volta delle tappe in Sicilia

Per molti telespettatori è un finalista mancato nonché il vincitore morale di Amici 21, l’ultima edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, non a caso oltre a registrare il tutto esaurito alle date dell’instore tour promozionale del suo primo album di studio, proprio con quest’ultimo Luca D’Alessio in arte LDA si gode un importante traguardo. Si tratta del terzo podio che il 19enne ha raggiunto nella celebre Top album targata FIMI con il disco eponimo, LDA , che parla dell’amore e le sue sfumature e intanto si impone come il terzo album più venduto del momento, complici le date instore -dove pur di accalappiarsi un selfie e un incontro ravvicinato con l’idolo pop del momento- i fan di LDA sono ora pronti a fare carte false oltre ad acquistare il disco di debutto del figlio di Gigi D’Alessio in musica. Nel frattempo il 19enne sbarca in Sicilia, dove -dopo aver fatto tappa a Melilli, è atteso dal pubblico catanese sabato 21 maggio e alle ore 17 al “Katanè” di Gravin, poi è la volta della tappa a Palermo, domenica 22 maggio alle ore 17 a “La Torre”.

Originario della Sicilia è l’ex coinquilino e rivale amico ad Amici 21, Nunzio Stancampiano con il quale LDA è diventato protagonista di una serie di scherzi esilaranti, che hanno intrattenuto il fedele pubblico di telespettatori del talent di Canale 5. In un intervento ripreso da La Sicilia, intanto, LDA non ha lesinato dichiarazioni sul legame che lo vincola con al siciliano (originario di Adrano, Catania) Nunzio, lasciando intendere che la loro amicizia sia solida al di là del talent che li ha visti protagonisti: «Siamo come Mimi e Cocò. Non vedo l’ora di vederlo ed abbracciarlo. Siamo diventati come fratelli. Siamo molto simili ed è bellissimo condividere questa esperienza insieme».

LDA presenta l’album in giro per l’Italia

Nel suo intervento, inoltre, LDA ha reso noto di essere stato colpito molto in positivo dalla regione Sicilia, che ha accolto le sue date instore: «E’ la terza volta che vengo in Sicilia, le prime due volte sono venuto in vacanza e adesso sono qui per portare la mia musica. Ho un rapporto speciale con la vostra Terra. Adoro la gente, i colori ed il cibo. Tutta l’Italia è bellissima, ma la Sicilia si trova proprio all’interno del mio cuore. La Sicilia mi ha sempre incantato, mi ricorda molto Napoli. Si percepisce lo stesso calore da parte delle persone e poi qui, ho mangiato l’impossibile».

E del concept-album di LDA, che ha registrato il debutto sul podio della classifica Fimi degli album, il 19enne originario di Napoli dichiara: «Sono sette inediti che raccontano tutte le sfumature di una mia storia d’amore. Mi piace vederla come un’altalena delle emozioni. Non sempre tutti siamo felici e non sempre tutti siamo tristi. Non sempre tutti siamo neutri. Però, questa altalena continua lo stesso e penso che faccia bene all’essere umano, perché si continuano a vivere tante emozioni. E’ un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempi stupendi».











