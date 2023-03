LDA: che succede allo Stadio Diego Armando Maradona?/ “Ma ho sentito bene?”

Sanremo 2023, l’ex Amici 21 LDA fa breccia nel cuore di Napoli

Reduce dal debutto festivaliero a Sanremo 2023, LDA si aggiudica un nuovo ed importante traguardo, allo Stadio Diego Armando Maradona. In occasione della nuova partita di calcio targata Champions League, che ha visto contrapporsi Napoli e Atalanta, i fan della city-team napoletana si sono riuniti intonando cori di canzoni più o meno tormentoni. E, tra i medley di canzoni di intrattenimento, al match, non poteva mancare la musica del fenomeno POP di Napoli, Luca D’Alessio in arte LDA. L’ex concorrente cantante di Amici 21 di Maria De Filippi, talent in cui il 19enne ha raggiunto il record per essere il primo a conseguire il disco d’oro e il disco di platino nella storia di Amici, si consacra come uno degli artisti Pop del momento menzionato allo Stadio della amata città. Nonostante sia nato a Roma il cantautore 19enne, consacratosi come il più giovane nella gara dei 28 artisti Big di Sanremo 2023, si dice da sempre fortemente legato a Napoli, città d’origine dei genitori separati, l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e la casalinga influencer Carmela Barbato.

Non a caso nelle ore che seguono al match Napoli-Atalanta – che segna il trionfo napoletano 2-0, tra le note del brano di Sanremo 2023, Se poi domani- LDA sorprende il web. E lo fa con un post d’entusiasmo, condiviso via social: “Ragazzi, ma ho sentito bene? Se poi domani allo Stadio della mia città?!?”, scrive il figlio d’arte di Gigi D’Alessio. Un messaggio commosso, corredato da un cuore azzurro come i colori della amata squadra di calcio e l’emoticon di una faccina con le lacrime agli occhi.

Il sentiment sul nuovo traguardo di LDA

É il post di un “Justin Bieber italiano” al settimo cielo, che é ora virale sui social network e manda in visibilio schiere di fan della squadra di Calcio del Napoli, la città campana, e il figlio di Gigi D’Alessio. “Le soddisfazioni”, scrive non a caso, poi, la fanpage @Lucapersempre via Instagram, a corredo di un post che immortala il magico momento del nuovo traguardo raggiunto da LDA: l’ex Amici 21 diventa la colonna sonora del match made in casa Napoli, allo storico Stadio Diego Armando Maradona!

