Ha cominciato a muovere i primi passi nella musica dei ‘grandi’ partecipando ad Amici, dove – non più tardi di qualche anno fa – ha dimostrato di avere la stoffa. Ha combattuto contro i pregiudizi degli hater, che avevano attribuito la sua scalata al successo unicamente al suo legame col padre Gigi D’Alessio. Invece LDA – nome d’arte di Luca D’Alessio, nato dall’amore tra il padre Gigi e la madre Carmela Barbato – è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico grazie alle sue capacità e al suo stile canoro. Ma non solo.

LDA single dopo la rottura con la fidanzata Miriam Galuccio?/ "E' stata importantissima per me, ma ora..."

Ad ogni modo LDA ha deciso di dare meno peso a chi continua ad infastidirlo e accusarlo di essere un “raccomandato”. “E’ una cosa che ho dovuto accettare”, confessa ai microfoni di Verissimo. “Io credo, però, che se nella vita dimostri quanto vali tutte le critiche si azzerano”, spiega ancora Luca nel salotto di Silvia Toffanin.

Miriam Galluccio, chi è la fidanzata di LDA/ Zero ostentazioni ma amore solido

LDA, il rapporto coi genitori e l’intesa artistica con il padre Gigi D’Alessio

Sebbene sia molto giovane, Luca D’Alessio ragiona già come un veterano. L’ambizione non gli manca, così come la voglia di sfidare e superare suo padre. “So che sarà molto dura ma lo supererò. Sono figlio di una persona che ha fatto tanto nella musica”, sottolinea il cantante. Nel suo passato tanti momenti bui, ora messi alle spalle e superati: “Mamma mi ha cresciuto, voglio un bene a lei che non riesco a descrivere a parole”.

“È il vero amore della mia vita. Come mio papà. Nonostante loro siano separati non mi hanno mai fatto mancare nulla”, ha raccontato il ragazzo. Sul rapporto con il padre Gigi, confida un aneddoto curioso: quando sono sul palco l’uno al fianco dell’altro, si esalta, quando sono a casa da soli avverte un senso si soggezione. “Divento tutto rosso e mi emoziono”, dice divertito.

Carmela Barbato, chi è mamma di LDA ed ex moglie di Gigi D’Alessio: perchè si sono lasciati?/ “Con la fama…”