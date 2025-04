Luca D’Alessio, conosciuto come LDA, è il terzo figlio di Gigi D’Alessio, nato dall’amore con la prima moglie, Carmen. Luca è nato nel 2003, tanti anni dopo la nascita del primogenito Claudio, è venuto al mondo 1987, e Ilaria, nata nel 1992. Dopo la sua nascita, i genitori si sono separati, e Gigi ha messo al mondo altri tre figli con due donne diverse. LDA, nome d’arte scelto da Luca D’Alessio, ha fatto della musica la sua passione, e come il papà è molto attivo nell’ambito artistico. Da bambino il suo sogno del calcio, che ha praticato a lungo, poi dedicarsi esclusivamente alla musica dopo essersi avvicinato alla chitarra e al pianoforte durante l’infanzia e l’adolescenza.

LDA ha raggiunto il successo dopo la partecipazione ad Amici nel 2021, dove si è posizionato quinto. Accusato di essere raccomandato più di una volta, a rispondere per le righe ci ha pensato il papà Gigi, che ha affermato: “Se tu vuoi bene ad un figlio non gli devi dare una corsia preferenziale primo perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri ma poi perché gli fai un danno”. Dunque, nessuna raccomandazione, nonostante il papà fosse piuttosto conosciuto e influente nel panorama musicale italiano. Dopo il successo ad Amici 2021, LDA ha preso parte anche a Sanremo 2023.

LDA, chi è: il sogno del pallone e poi la musica

Prima di dedicarsi al mondo della musica, LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, ha sognato a lungo il mondo del calcio, sperando di fare strada grazie al suo talento per il pallone. Ha poi deciso, intorno all’adolescenza, di dedicarsi alla musica, mettendo da parte appunto il calcio, almeno quello giocato. Il pallone resta infatti una grande passione di Luca, grande tifoso del Napoli. Parlando proprio dell’amore per il calcio e per il Napoli, LDA ha spiegato qualche tempo fa di condividere questa grande passione con il padre: “Siamo tifosi allo stesso modo, forse io un po’ di più perché avendo giocato tanto tempo a calcio sono tifoso del calcio in generale. E poi ovviamente del Napoli”.