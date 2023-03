LDA: chi é la fidanzata Miriam Galluccio?/ “Con Aka7even abbiamo gli stessi legami..”

LDA, ospite a Domenica in dopo Sanremo 2023 e Amici 21, svela la nuova fidanzata Miriam Galluccio

Può dirsi l’ospite più atteso a Domenica in, dopo il debutto a Sanremo 2023 e il record di Amici 21, LDA, che intanto conferma Miriam Galluccio come la sua nuova fidanzata. Nell’attesa generale dell’occhio pubblico, che precede l’ospitata tv nella puntata di Domenica in datata 5 marzo 2023, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex consorte Carmela Barbato diventa protagonista dell’evento radiofonico Subasio Music Club, on air su Radio Subasio. E per l’occasione radiofonica, incalzato tra una domanda e l’altra- si conferma felicemente fidanzato. All’esordio tv in musica, segnato come concorrente ad Amici 21, conseguiva il record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia del talent show Amici di Maria De Filippi, con il singolo Quello che fa male. Una canzone ispirata alla delusione d’amore, la cui musa ispiratrice – passata al centro del gossip -viene indicata con il nome dell’ex storica, Emanuela Pennino. E, reduce dal rilascio di Quello che fa bene, “il primo vero album” dopo l’eponimo che prende vita con la promozione a Sanremo 2023 del singolo apripista – Se poi domani- l’ospite più atteso a Domenica in conferma in radio di avere nuovamente il cuore impegnato con l’influencer concittadina di Napoli, Miriam Galluccio. Si tratta di una mora dalle curve giunoniche e studentessa universitaria che aspira ad affermarsi nel lavoro come Fashion designer.

Chi é Miriam Galluccio, la nuova fidanzata di LDA

Ma spuntano anche ulteriori indiscrezioni sul conto della giovane di 21 anni, più grande di qualche anno rispetto al cantautore 19enne. Lo stesso LDA, incalzato on air alla radio dei sentimenti, la presenta come la attuale fidanzata, con cui condivide dei particolari legami insieme all’amico cantautore di Napoli ed ex Amici 20, Luca Marzano alias Aka7even: “Io e lui abbiamo lo stesso nome Luca, gli stessi legami familiari…”. E la verità alla base della “familiarità” é presto svelata. LDA conferma di essere il “cognato” di Aka7even come sostenuto dal gossip made in Italy su Il sussidiario.net, in quanto l’ex Amici 20 é fidanzato con la sorella gemella di Miriam dalla tinta biondo platino, Francesca Galluccio.

Un gossip nel gossip en rose che ora manda in visibilio le fanbase attive via social, degli ex Amici di Napoli, LDA e Aka7even. E sono perlopiù di consenso le interazioni social che si registrano online da parte degli utenti, rispetto alla notizia che vede i due Luca “cognati”, viste le rispettive fidanzate, gemelle diverse, che sono ora promosse a pieni voti nel web.

