Passo dopo passo, così come sempre sottolineato da lui stesso durante il suo percorso di lancio ad Amici, Luca D’Alessio – vero nome di LDA – è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel mondo della musica senza vivere del riflesso del papà, Gigi. Un monito che lo ha sempre accompagnato, ovvero spogliarsi dell’etichetta di figlio d’arte e mettere in evidenza unicamente le peculiarità del suo talento e della sua arte. Non a caso, è andato particolarmente in fondo durante la sua esperienza nel talent di Canale 5 e poco dopo è arrivato a calcare, con merito, il palco del Festival di Sanremo.

Dato il successo in costante crescita, tanti sono gli interrogativi degli appassionati in riferimento alla carriera e non solo di LDA; spicca proprio la genesi del suo nome d’arte, nient’altro che le iniziali del suo vero nome ovvero Luca D’Alessio. Per chi se lo fosse perso, il figlio di Gigi D’Alessio ha avuto modo di mettersi in evidenza tre anni fa ad Amici di Maria De Filippi arrivando solo a pochi passi dal trionfo finale.

Nel merito delle curiosità su LDA – alias Luca D’Alessio – spicca un racconto fatto dal cantante proprio di recente, dai dettagli anche piuttosto choc. Il giovane cantante ha infatti subito degli insulti irripetibili, tra l’altro da una persona che a quanto pare non sapeva che lui stesse ascoltando punto per punto. Il figlio di Gigi D’Alessio – ospite ad Espresso Podcast – ha raccontato di aver inizialmente origliato in maniera fortuita una conversazione tra i dipendenti di un albergo dove lui alloggiava; ma quando ha udito determinate affermazioni, la scelta di ascoltare ogni dettaglio è stata volontaria.

LDA aveva semplicemente chiesto la colazione in camera per lui e l’amico che pernottava con lui nella struttura alberghiera. Inizialmente toni gentili, ma quando il cantante avrebbe dovuto riagganciare sono arrivati insulti e offese irripetibili. “Ho sentito cose come: ‘Quel brutto figlio di…’. E ancora: ‘Ma perchè non muore di colesterolo?’”. Nessun rancore però, seppur ferito, da parte di LDA: “Mi hanno chiesto scusa, spero che questa persona non sia stata licenziata…”.