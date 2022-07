LDA come Gigi D’Alessio, arriva la svolta spagnola/ Esce Lo que mas nos duele

LDA si dà al mercato spagnolo: si avvicina il rilascio di Lo que mas nos duele

Prosegue incontrastato e sovrano il fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA, che con la sua partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi si è imposto per il record raggiunto con il disco d’oro e il disco di platino conseguiti in tempi record nella storia del talent di Canale 5- con il singolo di debutto Quello che fa male- e in queste ore dà il via ad una nuova era musicale per lui. LDA ha infatti maturato la scelta artistica di archiviare via social la sua prima era, quella relativa all’album eponimo di debutto, cancellando tutti i post ad oggi condivisi su Instagram per dare vita ad una pagina social nuova di zecca e a sua prima firma e condividendo un primo post dalla caption che sa di annuncio di un’era spagnoleggiante: “🇪🇸…??/07″.

LDA/ Da "Figlio di" a uno dei re dell'estate 2022 con "Bandana"

Il messaggio criptico in questione sembra essere un primo indizio alla data del rilascio del nuovo singolo in spagnolo, di cui nel frattempo il figlio di Gigi D’Alessio condivide il link di un frame da 30 secondi. Si tratta della versione in lingua spagnola del fortunato singolo Quello che fa male, Lo que mas nos duele, che in anteprima assoluta può essere ascoltata anche in un video caricato su YouTube e la pagina TikTok del giovane cantautore originario di Napoli.

LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21?/ La risposta del figlio di Gigi D'Alessio

LDA come Gigi D’Alessio: la svolta latin-pop

“Luca ma perchè non fai “Quello che fa male“ in spagnolo?’. ‘ Ok’-“, scrive il figlio di Gigi D’Alessio nella descrizione rilasciata a corredo del nuovo video condiviso con i fan su TikTok. Insomma, il preannunciato nuovo album in cantiere di LDA, il cui rilascio è atteso entro e non oltre l’autunno 2022, potrebbe rivelarsi un progetto discografico contenente remix, rivisitazioni e rarità con anche qualche inedito e potrebbe segnare la svolta latin-pop della carriera dell’ex Amici 21. Nel corrente mese di luglio 2022, quindi, è previsto il rilascio del nuovo singolo spagnoleggiante di LDA, che richiama le sonorità della musica latin-pop mainstream, e non è escluso che Quello che fa male in lingua iberica possa rivelarsi una hit dal successo internazionale. Con i primi passi nel mondo latin, LDA insegue le orme del padre Gigi D’Alessio, il quale vanta una fama mondiale, anche grazie a brani latin, come Como suena el corazón, contenuta nella raccolta Buongiorno e realizzata in collaborazione con Clementino.

LDA "Sogno il duetto con Justin Bieber e..."/ La confessione al Giffoni Film Festival













© RIPRODUZIONE RISERVATA