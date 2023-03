LDA, come sono i rapporti con Anna Tatangelo, ex Gigi D’Alessio?/ Spunta la verità

Sanremo 2023: LDA e i rapporti con l’ex di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, destano curiosità: spunta un dettaglio social

Può dirsi l’ospite più atteso a Domenica in , tra i Big di Sanremo 2023, LDA, sul cui conto nel dopo-Festival ci si chiede in che rapporti sia con Anna Tatangelo -tra i quesiti dettati dalla curiosità dell’occhio pubblico. Reduce dal debutto al Festival della canzone italiana, LDA si aggiudica un’ospitata TV al talk show domenicale condotto da Maria Venier, Domenica in, dopo essersi imposto come il più giovane e unico artista originario di Napoli, tra i Big di Sanremo 2023. Un traguardo, quello del debutto sanremese, che LDA é il terzo a conquistare nella “famiglia allargata” che lui forma con il papà d’arte Gigi D’Alessio e la sua ormai ex fidanzata Anna Tatangelo.

L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e la cantante di Sora si lasciavano ufficialmente nel 2020, dopo una lunga lovestory da cui é nato il quartogenito Andrea del cantante dopo LDA e fratello di quest’ultimo. E come siano i rapporti ad oggi intercorrenti tra i tre cantanti diretti interessati, a fronte della rottura di D’Alessio senior e lady Tata, resta uno degli interrogativi che sorgono spontanei per mezzo della curiosità dell’occhio pubblico.

E a replicare al quesito sarebbe intanto, almeno parzialmente, un curioso gesto social della popolare cantante di Sora.

Anna Tatangelo supporta LDA, durante la gara di Sanremo 2023…

In occasione del debutto al Festival della canzone segnato dal cantautore 19enne a Sanremo 2023, Anna Tatangelo ha condiviso tra le Instagram stories delle immagini della prima serata festivaliera di LDA, corredate con tanto di emoticon a forma di cuore. Questo, in segno di supporto mostrato verso il figlio d’arte, come a dimostrazione che -tra le parti -vi sia un rapporto di affetto e stima, anche dopo la rottura segnatasi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Anche nel mezzo della partecipazione del giovane fenomeno pop di Napoli come concorrente ad Amici 21 (edizione 2021-2022 di Amici) di Maria De Filippi, Anna Tatangelo si mostrava in supporto verso LDA. Questo a fronte della polemica generale che a suo tempo vedeva il giovane tacciato dai detrattori di essere un “raccomandato”, in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio e dall’insegnante di canto al talent show Anna Pettinelli di strizzare l’occhio al genere neomelodico del papà d’arte, di essere banalotto nella scrittura musicale e di risultare un “Gigi 3.0.”, ossia una copia malriuscita di D’Alessio senior.

E la vicinanza che si paleserebbe tra Anna e LDA desta ora particolare curiosità unita a stupore generale, in particolare tra i rispettivi fandom dei due summenzionati artisti. Questo, dal momento che in passato Anna subentrava nel cuore di Gigi D’Alessio e al posto della mamma del 19enne, Carmela Barbato.













