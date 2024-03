LDA compie gli anni: web in tilt!/ Il messaggio di auguri di papà Gigi D’Alessio

Amici di Maria De Filippi: LDA compie gli anni e diventa un trend via social!

In data 27 marzo 2024, LDA spegne le candeline, 21 come gli anni che lui compie, mandando i fan e non solo in visibilio nel web, tra cui il celebre papà Gigi D’Alessio. Detentore del record imbattuto per la certificazione FIMI/Gfk di disco d’oro e disco di platino raggiunta in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA si impone in queste ore come un thread di discussione per i celebrativi del suo compleanno, all’insegna di un tripudio di interazioni social a margine dei post che lo vedono come il festeggiato del giorno.

“+21” é la caption breve ma significativa che LDA rilascia a corredo del post autocelebrativo condiviso su Instagram, che lo immortala mentre si trova nella suggestiva bellezza panoramica a Coney Island. Poi, tra i vari post di auguri indirizzati al “Justin Bieber italiano” festeggiato di Napoli, non può mancare via social neanche quello del papà d’arte Gigi D’Alessio. “Buon compleanno, Lucanimamia!” scrive sibillino l’ambasciatore della musica di Napoli del mondo, Gigi D’Alessio, a corredo dello scatto che lo immortala sul palco condiviso con il figlio d’arte recordman di Amici a Piazza del Plebiscito per il “Gigi uno come te: 30 anni insieme”.

Relativamente al talent show che lo ha reso popolare all’esordio TV in musica, di Amici, poi non può mancare il messaggio di auguri di Aka7even destinato al festeggiato della settimana Santa di Pasqua 2024. “Auguroni fratello mio”, scrive il cognato d’arte ex partecipante ad Amici 20 indirizzando a LDA il suo messaggio di auguri tra le Instagram stories più virali del momento.

LDA é il record-man imbattuto, nella storia di Amici

Nel frattempo, intanto, per la quota corrente dei concorrenti in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi nessuno tra i cantautori in corsa riesce a superare il record che LDA conseguiva ad Amici 21, per il disco d’oro e di platino raggiunto nei tempi più veloci ad Amici, per le vendite FIMI/Gfk con un singolo, Quello che fa male. E intanto Holden, al di là del successo, sembra avere un comune denominatore con LDA, che é il nemico da battere per la qualificazione alla finale di Amici 2024…

