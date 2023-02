LDA con “Se poi domani” a Sanremo 2023/ Non convince la sala stampa, ma è il re del Fantasanremo

LDA: la prima volta a Sanremo 2023 con “Se poi domani”

Luca D’Alessio, in arte LDA è il figlio di Gigi D’Alessio e dal grande padre ha ereditato la passione per la musica. Pur avendo esordito solo l’anno scorso ad Amici, il cantante, di appena 19 anni, ha già al suo attivo un disco di platino e si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo 2023. Un palco che incute timore e preoccupazione a tutti, ma che il ragazzo ha calcato con maestria e disinvoltura. Nel look minimal firmato da Ylenia Puglia, LDA si è mostrato a suo agio anche se non ha nascosto momenti di timidezza.

Significato Testo "Se poi domani" di LDA/ Analisi e frasi importanti (Sanremo 2023)

Un brano particolare e nelle sue corde, Se poi domani, scritto a 4 mani con il cugino, che ricorda vagamente la classica melodia italiana. Un brano nostalgico e ricco di speranza che affronta il tema della separazione e della voglia di una seconda occasione. Parla di una ragazza che aveva amato e dalla quale si è separato e della paura di non saperle credere ancora.

LDA, l'augurio di mamma Carmela Barbato é social/ "Svaniranno le tue paure..."

LDA: tra classifica e Fantasanremo

Nella classifica di mercoledì sera LDA si è piazzato all’11esimo posto, mentre in quella generale si ritrova al 24esimo. Una classifica che non rispecchia il gusto del pubblico presente in sala, stando ai fischi ricevuti durante la lettura. Sui social, invece, in molti hanno apprezzato la sua esibizione: “Comunque la canzone di LDA troppo sottovalutata, la amo alla follia”, “A me la canzone di LDA piace tanto” e “Non ci credo manco io mentre lo scrivo ma LDA 24esimo è uno scandalo! Molto meglio di almeno altre 7-8 altre canzoni“. La serata di venerdì dedicata alle cover e ai duetti, LDA salirà sul palco in compagnia di Alex Britti ed insieme si misureranno nel brano Oggi sono io dello stesso Britti. LDA può però vantare un traguardo importante: al momento è l’artista in gara che ha totalizzato più punti – 125 – al Fantasanremo.

Sanremo 2023, classifica sala stampa: LDA e Paola e Chiara fuori Top10/ Web insorge

Video: Se poi domani, LDA a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA