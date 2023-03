LDA conquista il palco di Peppy Night Fest/ Il gesto della fidanzata Marika Galluccio

Amici 22: dopo Sanremo 2023 LDA torna in TV e sorprende al Peppy Night Fest con Miriam Galluccio

Il Big più giovane di Sanremo 2023, LDA, dopo l’esordio tv segnato ad Amici 21, debutta al Peppy Night Fest emozionando i telespettatori insieme a Miriam Galluccio, sua fidanzata ormai ufficiale. Sono virali nel web, in queste ore, le immagini esclusive circolanti online, del nuovo debutto che Luca D’Alessio in arte LDA segna al Peppy Night Fest e che segue al primo esordio TV ad Amici 21, che ha visto il giovane cantautore imporsi come il primo concorrente ad ottenere il disco d’oro e il disco di platino, con un singolo -Quello che fa male- nella storia del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Reduce dalla prima esperienza sanremese di Sanremo 2023, con Se poi domani, il singolo apripista del “primo vero album” dopo l’eponimo LDA, Quello che fa bene, LDA debutta al format in chiaro tv su Canale 21 condotto da Peppe Iodice, sorprendendo fan e non in una esibizione dal vivo sulle note del singolo sanremese. E non solo. Per la nuova occasione TV, il “Justin Bieber italiano”, inaspettatamente per l’occhio pubblico, canta anche una cover sulle note del singolo cult del papà d’arte Gigi D’Alessio, Annaré. Questo, cantando nella lingua della città di origine dei genitori separati Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, l’amata Napoli. E le sorprese non finiscono qui. Il debutto al Peppe Night Show di LDA é ora virale nel web anche per un’altra sorpresa nella sorpresa TV del 19enne, ossia la presenza tra gli spettatori al live, di Miriam Galluccio. La giovane influencer 21enne, passata alla cronaca del gossip per essere ormai confermata dall’ex Amici 21 come la fidanzata ufficiale, conquista il web per la sentita presenza al Peppy Night Fest.

Mentre presenzia alla puntata evento datata 10 marzo 2023, lei si lascia immortalare insieme ad un’amica, Giorgia Grimaldi, in un post dove le due cantano Se poi domani, seguendo i live vocals dell’ormai ufficializzato fidanzato Pop della prima.

Il sentiment web in reaction alla sorpresa TV di Miriam Galluccio

Uno stato social in formato video, con tanto di emoticon a forma di cuore, che correda una tra le nuove stories che Miriam condivide con il web. E il gesto amorevole, la condivisione della Galluccio, fa ora incetta di interazioni social di consensi online, in particolare tra le fanpage di LDA. Insomma, la ormai ufficializzata coppia, LDA e Miriam Galluccio, non si nasconde più, e nella sua veridicità segna così il pieno di consensi tra gli innumerevoli supporter della rete.

“La fidanzata di Luchino ieri al Peppy night”, scrive non a caso la fanpage @artistisospecial, con tanto di emoticon a forma di faccia dagli occhi a forma di cuore, nella caption di un video che attesta un tripudio di consensi online, del nuovo debutto tv di LDA.











