LDA conquista Tim Summer Hits/ Spunta il video spoiler

LDA conquista la line up di Tim Summer Hits con Granita

A grande richiesta del fedeli fandom che lo segue sin dall’esordio TV ad Amici 22, Luca D’Alessio in arte LDA conquista il palco di Tim Summer Hits. L’evento promosso dalla Tim community e la cui messa in onda é prevista in partnership con la Rai, vede tra gli artisti confermati nella line-up Luca D’Alessio in arte LDA.

LDA: "Me ne sono andato come un animale..."/ É 'guerra' social con papà Gigi D'Alessio: le reazioni

Il cantautore pop 20enne di Napoli e figlio d’arte di Gigi D’Alessio, reduce dal debutto al Festival della Canzone italiana all’edizione di Sanremo 2023 a cui ha partecipato con il singolo Se poi domani, si aggiudica l’upgrade di special guest, ospite all’evento estivo Tim Summer hits, dedicato ai tormentoni dell’estate per l’elezione della canzone regina della bella stagione made in Italy. Nel preludio all’estate 2023, intanto, alla data dei Tim Summer Hits registratasi a Piazza del Popolo, in quel di Roma, il 19 giugno 2023, LDA conquista l’occhio pubblico con una esibizione della sua canzone candidata al titolo di tormentone estivo.

Amici, Spotify: Wax supera Angelina, LDA sorprende/ La classifica "Generazione zeta"

Si tratta del brano Granita, che ancor prima del via all’estate 2023 si colloca in Top 20 tra le canzoni che annovera la playlist musicale rappresentativa dei giovani su Spotify Italia, “Generazione zeta“.

Quando va in onda l’evento Tim Summer Hits

Che Granita di LDA possa a breve confermarsi come la canzone regina dell’estate 2023 non é un’ipotesi da escludersi. Soprattutto dal momento che il figlio di Gigi D’Alessio può dirsi “il re dei live”, in quanto confermato in una moltitudine di eventi nell’ultimo periodo musicalmente attivo, primavera/estate, come il Napoli Pizza Village, Battiti Live tra gli altri. E, non a caso, online é virale via social e in formato video lo spoiler TV della partecipazione di LDA a Tim Summer hits, condiviso dal fandom @artistisospecial del cantautore pop, via Instagram.

LDA confermato nel cast di Tim Summer Hits/ Il nuovo traguardo

Le serate live di Tim Summer Hits sono da registrarsi a Piazza del Popolo a Roma (17-18-19 giugno) e a Piazzale Fellini a Rimini (6-7-8 luglio) e prevedono l’ingresso gratuito aperto all’occhio pubblico. La seconda edizione dello show Tim va in onda su Rai 2, e in contemporanea su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, a partire dal 25 giugno 2023 e in prima serata. Lo show é disponibile anche sul sito web RaiPlay e la conduzione dello stesso spetta ad Andrea Delogu, conduttrice per la seconda edizione consecutiva, e Nek, con la partecipazione de Gli Autogol. Per quanto riguarda Rai Radio 2, invece, la conduzione radiofonica passa a Diletta Parlangeli mentre Ema Stokholma accoglie nel backstage gli artisti ingaggiati nella line-up dell’evento ed é chiamata a realizzare alcuni contenuti extra da condividersi sulle pagine social di Rai Radio 2.

“Grazie Roma”, scrive nell’attesa della messa in onda dell’evento Tim, LDA (che dà vita ad una Battle con Gigi D’Alessio via TikTok), con tanto di emoticon a forma di cuore rosso. Un’Instagram story di LDA poi ricondivisa via social dalla fonte fandom, che immortala il giovane figlio d’arte mentre si concede un trancio di pizza dopo l’esibizione all’evento musicale tanto atteso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA