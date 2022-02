LDA crolla ad Amici 21 “Essere ‘figlio di’ mi distrugge”/ “Non sono raccomandato!”

LDA sta vivendo un momento di forte crisi ad Amici 21. Dopo la puntata di domenica, il cantante ha avuto un colloquio con il suo coach Rudy Zerbi ed è qui che è crollando. Tra le lacrime, il cantante ha ammesso di non riuscire più a cantare: “Delle cose che dicono da 18 anni che stanno prendendo il sopravvento su di me, mi faccio mille complessi su tutto, non riesco più a cantare. – ha ammesso il cantante, spiegando ancora che – Vado lì e ho perennemente la sensazione di soffocare, quando Emma mi dice di respirare ha ragione, ma non ci riesco è come se sentissi qualcuno che mi strozza e questo ricade su tutto, sulle classifiche, sugli inediti. Vorrei cercare un modo per migliorare queste cose, per farlo passare.”

LDA in crisi ad Amici 21: “Non sono raccomandato, questa cosa mi distrugge”

Rudy Zerbi chiede allora a LDA quali sono queste cose che gli vengono dette e che gli causano questi problemi; lui parla dei pregiudizi di alcune persone legati al suo essere figlio di Gigi D’Alessio. “Sentirsi dire che è sempre per qualcun altro e non per me diventa pesante. Quando alcuni pensano che essere ‘figlio di’ è facile, non sanno che questo invece ti rende la vita difficilissima. Mio padre è una persona popolare… perché non vengo capito? – così conclude – Dopo 18 anni si continua a pensare questo quando ho sempre fatto tutto io e il fatto di non riuscire a farlo vedere mi distrugge.. Io non sono raccomandato, ho sentito così tanto questa cosa che non ce la faccio più!”

