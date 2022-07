LDA/ Da “Figlio di” a uno dei re dell’estate 2022 con “Bandana”

LDA è tra i re dell’estate 2022 con “Bandana”

LDA ospite della nuova puntata del Tim Summer Hits 2022 con il singolo “Bandana”. Il figlio di Gigi D’Alessio è la vera rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche se non si è giocato la finalissima contro il vincitore Luigi Strangis, LDA è il cantante più ascoltato, suonato e passato della scuola più famosa d’Italia. Sulla scia del successo di “Quello che fa male”, “Sai” e “Io volevo solo te”, il cantante ha pubblicato il suo ultimo singolo “Bandana” prodotto da Zef che ha conquistato da subito le classifiche e l’AirPlay radiofonico. Proprio il cantante parlando del singolo ha detto: “bandana un oggetto simbolo di spensieratezza, mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi”.

LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21?/ La risposta del figlio di Gigi D'Alessio

Un periodo davvero magico per il figlio di Gigi D’Alessio che attualmente sta lavorando al suo primo album. Non solo, il suo nome è anche tra i papabili del prossimo Festival di Sanremo 2023, ma è proprio il rapper ad andarci piano. “Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour” – ha rivelato a SuperGuida Tv.

LDA "Sogno il duetto con Justin Bieber e..."/ La confessione al Giffoni Film Festival

LDA: “dopo Amici non ho progetti televisivi”

La musica è al momento l’unico grande progetto di Luigi D’Alessio in arte LDA. Il cantante di Amici, infatti, ha raccontato: “al momento non ho progetti televisivi, poi un giorno chi sa, penso mi divertirebbe come cosa”. Parlando poi di Maria De Filippi ha detto: “è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile”.

Quando è entrato nella scuola di Amici per tutti era il figlio di Gigi D’Alessio, ma oggi le cose sembrano essere cambiate. “Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di… Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più” – ha detto il cantante.

LDA, nuovo traguardo dopo Amici 21/ Bandana si avvicina al disco d'oro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA