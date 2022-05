LDA debutta ai vertici della classifica FIMI/ Svetta con il primo album dopo Amici 21

Amici 21, LDA svetta per le vendite dell’album: la rivincita post-talent show

Per molti, tra i fedeli telespettatori di Amici 21, può dirsi il vincitore morale, nonostante la sua mancata promozione alla finale del format prodotto e condotto da Maria De Filippi, disputatati tra i 6 finalisti Albe, Sissi, Alex, luigi, Serena e Michele. Si tratta di LDA, il quale, dopo l’esperienza di studio della musica intrapresa al talent di Canale 5, si gode ora i primi frutti del fenomeno pop che lo vede protagonista, mentre è alle prese con l’instore tour promozionale del primo album eponimo il cui concept è l’amore in tutte le sue sfaccettature. Alle prime date instore di LDA, visto il successo delle stesse, si sono aggiunte in questi giorni delle nuove date e – complice la totale disponibilità che il 19enne offre ai fedeli sostenitori agli appuntamenti di questi mesi in giro per l’Italia- il figlio di Gigi D’Alessio ha accusato un malore. Ma al contempo il giovane può gettarsi alle spalle il malessere accusato festeggiando, dal momento che trapelano ora i primi grandi risultati in termini di vendite delle date instore del primo album, LDA. L’album di studio che LDA ha distribuito con la firma del contratto discografico che lo vincola a Sony Music Italy segna ora il suo fortunato debutto nella prestigiosa classifica FIMI (Federazione dell’industria musicale italiana, che rilascia le certificazioni di vendite musicali per singoli e album pubblicati dagli artisti in Italia).

Luca con #lda al terzo posto nella classifica fimi dei top album. Così fiera di lui pic.twitter.com/i2g0LUppnW — PaToS (@__PaToS__) May 20, 2022

LDA debutta sul podio della classifica album targata FIMI: cosa succede durante e dopo Amici 21

Il debutto fortunato per Luca D’Alessio in arte LDA si registra ai vertici dell’ordine di vendite FIMI -nella sezione Top album– dove nel dettaglio LDA raggiunge la terza posizione e quindi il podio. con il primo album di studio, imponendosi così tra gli album più venduti del momento.

Seconda posizione per Lazza e l’album Sirio, e la prima posizione invece, nella medesima classifica album targata FIMI, va invece a Gemitaiz con l’album Eclissi. Il nuovo traguardo si aggiunge al contratto discografico che LDA ha siglato con la prestigiosa casa discografica Sony Music Italia e i record storici raggiunti ad Amici 21 (LDA è il primo allievo a raggiungere in tempi record il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nonché il primo allievo a firmare un contratto discografico e il primo a pubblicare un album nella storia di Amici di Maria De Filippi, nonché il primo allievo di Amici 21 a segnare un record di stream per un solo singolo, Quello che fa male, che supera quota 21 milioni di stream).

