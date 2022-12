LDA, debutto a Sanremo dopo Amici/ Gigi D’Alessio commosso: “Sempre più orgoglioso”

Sanremo 2023: LDA é l’unico ex Amici 21 confermato nel cast del Festival, la reazione web a catena

La rosa dei 22 Big di Sanremo 2023 vede confermarsi a grande richiesta del web, LDA, con tanto di sentiment social commosso in una reazione a catena from Napoli, che vede protagonisti Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Nelle ore segnate dalla commozione del cantautore napoletano, LDA, alla conferma della sua partecipazione a Sanremo 2023, Gigi D’Alessio si dice fiero del nuovo traguardo segnato nella carriera musicale dal terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato. A corredo di una foto condivisa sui social, che lo immortala al fianco di LDA, Gigi si dichiara orgoglioso dell’upgrade del figlio ed unico ex Amici 21 in qualità di cantautore al debutto al prossimo Festival con al timone il conduttore e direttore artistico Amadeus. “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te -si legge tra le sentite parole scritte da Gigi D’Alessio, nel messaggio dedicato al figlio 19enne, per l’ingaggio nella line-up di Sanremo 2023-. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo. Papà”.

Napoli esulta per la conferma di LDA a Sanremo 2023

E non é tutto. Perché tra le reaction di esultanza alla reazione di Gigi D’Alessio, in replica alla conferma di LDA a Sanremo 2023, segue poi il sentiment a catena dell’altra grande voce di Napoli, Nino D’Angelo: “Complimenti!”, é il sentito messaggio di consenso del cantautore partenopeo destinato al padre e figlio d’arte concittadini. E non é finita qui, la catena sentiment made in Napoli prosegue ancora. Perché, poi, LDA replica a Gigi D’Alessio in una promessa al papà che ora commuove il web, nell’attesa di Sanremo 2023: “Papi prometto che ti renderò fiero di me, Ti amo più della mia vita”. E tra i messaggi di consenso sulla confermata partecipazione di LDA al Festival, si aggiungono, poi, gli endorsement delle altre voci made in Sud, di Napoli, Clementino, Sal Da Vinci, Franco Ricciardi.

