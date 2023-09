LDA, debutto a Tim Music Awards con ‘Castello di sabbia’: “L’anno delle prime volte..”/ Web in tilt!

LDA debutta ai Tim Music Awards 2023: il traguardo dell’ex Amici 21

LDA torna a sorprendere i fan al nuovo debutto TV a Tim Music Awards 2023, sulla scia della polemica web che contesta il mancato debito spazio televisivo al talent dell’esordio in musica, giunto alla stagione di Amici 23. Accade nell’attesa generale per la registrazione della prima puntata di Amici 23, la nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi che ad Amici 21 lo vedeva esordire come cantautore concorrente per poi consacrarsi come il fenomeno pop figlio d’arte di Gigi D’Alessio con il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci con un singolo, “Quello che fa male”, nella storia di Amici . I fan chiedono a gran voce che LDA torni nello studio del talent show che lo ha reso celebre al cospetto dell’occhio pubblico TV e l’orecchio fruitore di musica pop allo stato puro, di cui lui é il più giovane artista rappresentativo con la nomea a prima firma Il sussidiario .net, di “Justin Bieber italiano”.

LDA: "Dopo tanto lavoro, finalmente..."/ La replica all'etichetta "figlio di..."

La sua parte partecipazione alla cerimonia dei Tim music Awards 2023 non era inizialmente prevista ai primi spoiler TV, ma alle prime contestazioni dei fan richiedenti la sua presenza tra gli ospiti attesi all’evento, LDA é emerso tra gli ospiti attesi alla puntata finale dell’evento, Tim Music Awards. La festa, dove il 20enne ha eseguito una doppia performance, a grande sorpresa per i fan.

LDA, giudice a "New York Canta"/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici

LDA spopola sui social: il traguardo a Tim Music Awards fa il giro nel web

Nell’introduzione dell’ex Amici 21 sul palco dell’evento dedicato alla musica made in Italy del momento, i conduttori hanno consacrato il figlio di Gigi D’Alessio come la rivelazione musicale dell’anno: per lui il 2023 é il debutto con “il primo vero album” ‘Quello che fa bene’, “il primo tour LDA”, il primo show all’ambita Arena di Verona e la prima partecipazione ai Tim music Awards 2023, fanno sapere Nek e Carolina Di Domenico, di LDA a Tim Music Awards, la festa. Il tutto, sulla scia della polemica web che vede i fan dell’ex Amici 21 contestare che LDA sia sottovalutato dai media rispetto alla sua influenza esercitata come artista rappresentativo del pop, anche alla luce del sospetto generale che il giovane non abbia ricevuto un invito a presenziare come ospite ad Amici, nelle edizioni successive a quella del suo esordio ad Amici 21. Quali, la scorsa stagione Amici 22 e Amici 23 in partenza oggi con la registrazione della 1a puntata.

It-Alert, LDA: panico per il messaggio dall’allarme di test/ Le reazioni

Al debutto a Tim Music Awards, LDA esordisce in una performance promozionale di due singoli, come emerge in un post virale via social, su Instagram : Se poi domani, il brano con cui registra il debutto al Festival della Canzone come il Big più giovane in corsa a Sanremo 2023 scorso e, Castello di sabbia, il nuovo singolo che al contempo é la colonna sonora della sigla di Di4ri, la seconda stagione della serie in streaming su Netflix.

Un’ospitata a grande richiesta, tanto voluta, quella di LDA a Tim music Awards 2023, in un tripudio di interazioni social degli utenti alle immagini condivise in massa via social dell’evento in onda in chiaro tv su Raidue e in streaming su Raiplay. Per cui non é azzardato l’ipotesi di un nuovo debutto TV all’orizzonte, per il figlio di Gigi D’Alessio, come protagonista di un format tutto suo. Sulle orme del papà d’arte Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA si impone, quindi, come il candidato ideale per il ruolo di One man show alla conduzione di uno spettacolo televisivo alle sue misure di popstar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA