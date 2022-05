LDA, dedica al “fratellone”Luigi Strangis vincitore Amici 21/ “Sono tanto contento e goditi la vittoria”

Amici 21, Luigi sbaraglia la concorrenza e vince la finale: la dedica di LDA

Il 15 maggio 2022, su Canale 5, si è disputata la puntata finale di Amici 21, che ha decretato -tra gli altri riconoscimenti e premi- i vincitori delle categorie canto e ballo, rispettivamente Luigi Strangis e Michele Esposito e il nome del vincitore finale. Luigi è riuscito a battere Michele alla finalissima, facendo quindi trionfare il canto sul ballo al grand final di Amici 21 per la gioia dei suoi fedeli sostenitori, tra questi in particolare l’eliminato al sesto serale del talent nonché ex compagno di squadra capeggiata da Rudy Zerbi, Luca D’Alessio in arte LDA.

Non appena appresa la notizia del trionfo del rivale amico Luigi ad Amici 21, LDA ha infatti voluto condividere con il popolo di Instagram la sua reazione a caldo, riservando così un abbraccio virtuale all’ex compagno di avventura tra le storie: “Allora volevo fare i complimenti a Gigi (Luigi Strangis), ti mando un bacione, fratellone, sono tanto contento e goditi la vittoria”. E il messaggio di colui che molti -tra i telespettatori- considerano un finalista mancato e il vincitore effettivo di Amici 21, in quanto artista dei record al talent (il primo allievo nella storia del talent a raggiunge il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male)-poi prosegue con alcune dichiarazioni rivolte agli altri ex compagni di studio ad Amici 21, che con Strangis hanno composto la rosa dei 6 finalisti.

LDA rivolge un messaggio ai finalisti di Amici 21

Nel dettaglio, il messaggio post-finale di Amici 21, lanciato da LDA, poi, prosegue con testuali parole sentite rivolte ad Albe (Alberto La Malfa), Serena Carella, Michele Esposito, Alex (Alessandro Rina) e Sissi (Silvia Cesana): “Ma soprattutto volevo anche fare i complimenti ad Alex, a Serena, a Michele, ad Albe, e a Sissi, siete stati tutti veramente bravissimi, vi abbiamo seguito io e mamma. Mi sembra giusto, tanti auguri Gigio, sono contento per la vittoria, ti mando un abbraccione e non vedo l’ora di rivedervi tutti presto”. La video-storia lanciata in rete da LDA è ora virale e in particolare manda al settimo cielo la fanbase del figlio di Gigi D’Alessio e quella di Luigi, alla luce del sodalizio personale e artistico venutosi a creare tra i due giovani cantautori e musicisti ad Amici 21, che tra le altre performance apprezzate dal pubblico ha visto i rivali amici unire le forze in Se piovesse il tuo nome, il brano del guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini contro il team avversario, facente capo a Rudy Zerbi.

